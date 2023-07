2 Les sondages de la Banque du Canada montrent que les consommateurs et les entreprises s’attendent à ce que l’inflation élevée persiste

Deux sondages de la Banque du Canada vendredi montrent que si les consommateurs et les entreprises s’attendent toujours à ce que des choses comme l’inflation et les salaires soient plus élevées que d’habitude dans un avenir prévisible, ils commencent à revenir à une sorte de normal pré-pandémique – et ils ‘ re moins inquiet d’une récession, aussi.

Dans son enquête trimestrielle sur les perspectives des entreprises, la banque centrale affirme que les entreprises canadiennes commencent à voir la demande pour leurs produits et services diminuer par rapport aux niveaux insoutenables qu’elles ont atteints au début de la pandémie. La hausse des taux d’intérêt a eu un « effet modérateur » sur les entreprises, qui s’attendent désormais globalement à une faible croissance de leurs ventes cette année.

« Une entreprise sur cinq s’attend désormais à une baisse pure et simple de ses ventes », a déclaré la banque centrale.

En conséquence, les entreprises prévoient de dépenser moins pour investir en elles-mêmes dans un avenir proche. Après avoir culminé en 2021 et 2022, les intentions dites d’investissement sont désormais en ligne avec leurs moyennes historiques. Les entreprises du secteur des ressources naturelles prévoient toujours d’ouvrir leur portefeuille pour répondre à la demande, mais la plupart des autres ne le font pas.

« Pour les autres entreprises, les intentions d’investissement ont diminué et sont faibles. La faiblesse de la demande, les coûts de construction élevés et la hausse des taux d’intérêt pèsent de plus en plus sur les plans des entreprises », a déclaré la banque.

Demande de travailleurs

Cependant, ils s’attendent à ce qu’ils continuent de dépenser pour garder et trouver des travailleurs. « Les rapports de … pénuries de main-d’œuvre continuent d’être courants », a déclaré la banque, c’est pourquoi de plus en plus d’entreprises s’attendent à accorder des augmentations cette année.

Dans l’ensemble, les entreprises ont déclaré à la banque qu’elles prévoyaient de dépenser 4,48 % de plus en main-d’œuvre cette année. C’est en baisse par rapport au sommet de 5,8 % atteint à la même époque l’an dernier, mais toujours élevé par rapport aux normes historiques.

« La bonne nouvelle, c’est que les entreprises ne s’attendent plus à ce que les coûts liés à la main-d’œuvre ajoutent une pression à la hausse sur la croissance des prix au cours de la prochaine année », a déclaré Maria Solovieva, économiste à la Banque TD.

Dans l’ensemble, les craintes d’une récession commencent à s’estomper. Au premier trimestre 2023, environ la moitié des entreprises interrogées par la banque prévoyaient une récession. Ce ratio est tombé à environ un tiers au deuxième trimestre.

Alors que la croissance des ventes devrait ralentir en même temps que les inquiétudes concernant une récession imminente, cela ne signifie pas que les entreprises ne prévoient pas d’augmenter leurs prix.

« Bien que la croissance des prix ralentisse, les entreprises ne sont pas encore revenues à leur comportement de fixation des prix d’avant la pandémie », a déclaré la banque. « Plusieurs entreprises envisagent toujours de procéder à des augmentations de prix plus importantes et plus fréquentes au cours de l’année à venir qu’elles ne le feraient habituellement. »

Alors que les derniers chiffres de l’IPC publiés cette semaine suggèrent que le chiffre de l’inflation va dans la bonne direction, le rapport de la banque centrale suggère que le chemin sera long pour revenir à l’objectif de 2 %. Moins d’un cinquième pense que cela se produira d’ici la fin de l’année prochaine. Presque autant – 16% – pensent que nous ne reviendrons même pas à 2% d’ici la fin de 2027.

Ce n’est pas un signe encourageant pour la banque centrale, a déclaré l’économiste Derk Holt de la Banque Scotia, « car lorsqu’une inflation plus élevée est attendue dans les demandes et les contrats, cela peut devenir une prophétie auto-réalisatrice difficile à contrôler ».

Les consommateurs s’attendent à ce que l’inflation élevée persiste

La deuxième enquête publiée vendredi par la banque centrale montre que les consommateurs s’attendent à ce que l’inflation élevée persiste pendant un certain temps, même s’ils pensent que le pire des problèmes liés à l’inflation pourrait enfin être derrière eux.

L’enquête trimestrielle de la banque sur les attentes des consommateurs suggère que les consommateurs sont toujours préoccupés par le coût de la vie élevé, mais qu’ils sont moins susceptibles de penser qu’une récession s’en vient à cause de cela.

« Les attentes concernant la croissance des prix de certains biens, tels que la nourriture, l’essence et les voitures, se sont atténuées depuis leur sommet », indique le rapport sur la consommation.

« Cela peut refléter le fait que moins de personnes pensent désormais que les problèmes de chaîne d’approvisionnement sont la principale cause de la forte inflation. Les consommateurs signalent également avoir remarqué des ventes promotionnelles plus fréquentes, en particulier pour les produits d’épicerie, après en avoir vu très peu au cours des derniers trimestres. »

L’enquête auprès des consommateurs a suggéré que le coût de la vie était la principale préoccupation des Canadiens, la plupart des titulaires de prêts hypothécaires s’attendant à ce que leurs versements augmentent au moment du renouvellement.

« La plupart des détenteurs de prêts hypothécaires sont convaincus qu’ils seront en mesure d’effectuer ces paiements plus élevés, même si cela limitera davantage leurs dépenses discrétionnaires », indique le rapport.

Cependant, la proportion de consommateurs canadiens interrogés dans le rapport du deuxième trimestre qui pensent qu’une récession est probable était de 50 %, contre 58 % au premier trimestre.

REGARDER | Pourquoi maintenant pourrait être le meilleur moment pour demander une augmentation :

Est-ce le bon moment pour demander une augmentation de salaire ? | À propos de ça L’AFPC vient de négocier une augmentation de 12,6 % pour 120 000 employés du gouvernement fédéral. Les salaires n’ont pas suivi l’inflation au cours des dernières décennies, donc cet accord semble particulièrement bon. À propos de ça La productrice Lauren Bird et Peter Armstrong de CBC discutent de la question de savoir si le moment est venu pour les travailleurs de l’ensemble du marché du travail de demander une augmentation.

C’est une histoire similaire sur le marché du travail, où les travailleurs ont déclaré à la banque centrale qu’ils sont plus susceptibles de quitter volontairement un emploi cette année et moins inquiets de perdre leur emploi involontairement en se faisant licencier.

Environ 40% des travailleurs ont déclaré que leur charge de travail avait augmenté par rapport à l’année dernière, et l’une des principales raisons pour lesquelles ils manquaient de personnel face à la demande croissante.

« Ces raisons suggèrent que certains lieux de travail pourraient avoir besoin de main-d’œuvre supplémentaire pour répondre à la demande », a déclaré la banque.

Bien qu’en baisse par rapport aux niveaux précédents, les attentes en matière de gains salariaux sont toujours plus élevées pour tous les types de travailleurs qu’elles ne l’étaient avant la pandémie.

« Les inquiétudes des travailleurs concernant la perte de leur emploi se sont estompées et leurs attentes en matière d’augmentations de salaire restent très élevées », a déclaré l’économiste Royce Mendes de Desjardins, notant qu’il pense que c’est un bon argument pour justifier une plus grande action de la banque centrale.

« Beaucoup de Canadiens ne voient pas assez de difficultés économiques à l’horizon pour ramener l’inflation à la cible de si tôt… La lenteur des progrès dans la réduction des attentes d’inflation couplée au rebond de la confiance des consommateurs suggère que la Banque du Canada a encore du travail à faire . »