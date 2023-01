2 journalistes d’investigation finlandais reconnus coupables d’avoir révélé des secrets nationaux dans un article de 2017

Deux journalistes d’investigation d’un grand quotidien finlandais ont été reconnus coupables vendredi d’avoir révélé des secrets de la défense nationale dans un article de 2017 qui, selon les procureurs, contenait des informations provenant de documents classifiés, ont indiqué les médias finlandais.

Le parquet avait demandé que les reporters de Helsingin Sanomat, Tuomo Pietilaina et Laura Halmi, soient condamnés à des peines de prison de six mois à un an, selon Huvudstadsbladet, un autre journal finlandais. Au lieu de cela, un juge leur a infligé une amende.

Le juge du tribunal de district d’Helsinki a également acquitté le directeur par intérim d’Helsingin Sanomat à l’époque, Kalle Silfverberg. Tous les trois avaient nié tout acte répréhensible. Les journalistes ont déclaré que les informations qu’ils avaient publiées étaient publiques, a déclaré Huvudstadsbladet.

LA FINLANDE ENVISAGE DE REJOINDRE L’OTAN SANS LA SUÈDE AU MILIEU DU RETOUR DE LA TURQUIE

Le journal n’a pas donné le montant des amendes, mais a déclaré que le verdict aurait une incidence sur les reportages sur les activités du renseignement militaire.

LE MEILLEUR DIPLOMATE FINLANDAIS SUGGÈRE QUE LE PAYS POURRAIT REJOINDRE L’OTAN SANS LA SUÈDE

L’article du 16 décembre 2017 paru dans Helsingin Sanomat, l’un des plus grands journaux finlandais, portait sur les activités du Centre finlandais de recherche sur le renseignement, une agence de renseignement militaire. L’histoire a révélé l’emplacement approximatif et les tâches d’une unité de renseignement des forces de défense finlandaises.

Le juge a découvert que l’article contenait plusieurs informations qui auraient dû être gardées secrètes pour protéger la sécurité de la Finlande, a déclaré la chaîne de télévision finlandaise YLE.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un article de suivi prévu n’a pas été publié sur ordre du rédacteur en chef après que le premier article ait suscité des critiques.