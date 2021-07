2 Jordaniens condamnés à 15 ans de prison pour avoir tenté de déstabiliser la monarchie

Lundi, une cour de sûreté de l’État jordanienne a jugé que Bassem Awadallah et Sharif Hassan bin Zaid étaient coupables des accusations de sédition et d’incitation portées contre eux. Le verdict, annoncé par le lieutenant-colonel Muwafaq al-Masaeed, un juge militaire, fait suite à un procès à huis clos qui ne comprenait que six audiences.

















Le tribunal a déclaré qu’il y avait des preuves confirmées qui étayaient les accusations portées contre le couple accusé d’avoir travaillé pour nuire au monarque. Awadallah et Zaid auraient fait pression pour que l’ancien héritier du trône, le prince Hamzah, soit une alternative à son demi-frère, le roi Abdallah II.

Awadallah, qui était autrefois l’un des principaux collaborateurs du roi et a également la nationalité américaine, a plaidé non coupable, affirmant qu’il n’avait rien à voir avec l’affaire. Il avait auparavant été ministre des Finances et a été l’un des moteurs des réformes économiques de libéralisation de la Jordanie. Zaid est membre de la famille royale.

Awadallah et Zaid ont été arrêtés avec 14 autres responsables en avril de cette année après la révélation du scandale du complot visant à destituer le roi. Tous deux auraient assisté à une réunion tribale au cours de laquelle le roi a été critiqué.

Le prince Hamzah lui-même, qui a été déchu de son titre de prince héritier par le monarque en 2004, faisait partie des suspects et a été assigné à résidence. Dans une lettre publiée par les médias peu après l’arrestation de Hamzah, l’ancien héritier a juré fidélité à la fois au roi et aux traditions de la dynastie hachémite.

Le roi Abdallah II a répondu à la lettre du prince, qui ne fait pas l’objet d’accusations, et s’est dit satisfait « la sédition a été enterrée », mais a noté sa « douleur et sa colère » face à l’incident qui a secoué l’une des monarchies les plus stables de la région.

