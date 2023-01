2 janvier 2023 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

La citrouille est un mélange de beagles d’un an qui est décontracté, doux et qui aime beaucoup d’attention. Elle aime les promenades, les câlins et être une copine de canapé. Elle devrait être le seul animal de compagnie de la maison. Pour rencontrer Pumpkin, envoyez un e-mail à Dogadoption@nawsus.org. Visitez naws.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Camille est un petit chat tigré de 5 ans qui vivait auparavant comme un chat errant. Elle était un peu une diva quand elle est arrivée pour la première fois dans le sauvetage : elle savait ce qu’elle aimait et voulait. Elle est actuellement attachée à son propriétaire adoptif, la suivant de pièce en pièce et allongée à côté d’elle. Elle aime se faire caresser et est rarement difficile. Elle serait indépendante et s’amuserait avec des jouets. Elle est positive au FIV et doit être le seul chat de la maison. Elle semble intéressée par les chiens et peut aimer un frère doggy. Pour rencontrer Camile, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visitez nawus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Diego est un doux mélange mâle Chihuahua/terrier qui aime les gens et aime se promener. Il semble adulte à 18 livres. Diego est sélectif sur les autres chiens, il a donc besoin d’une rencontre et d’un accueil avant d’entrer dans une nouvelle maison. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Willow est une petite domestique à poil court qui est très amicale, affectueuse et s’entend bien avec les autres chatons de la salle des chatons. Elle a besoin de prendre du poids car elle est petite. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.