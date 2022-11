2 inculpés après une bagarre dans la foule lors du match des Jets de Winnipeg laissant un homme ensanglanté au bas des escaliers

Un homme et une femme ont été arrêtés pour voies de fait lors du match des Jets de Winnipeg mardi soir, après que trois autres personnes ont été blessées, dont un spectateur qui a tenté d’aider les agents de sécurité et s’est retrouvé avec une tête ensanglantée suite à une chute dans les planches, selon la police.

Un homme de 34 ans de Winnipeg et une femme de 28 ans de The Pas font face à de multiples accusations, a annoncé la police mercredi.

Les événements, qui se sont déroulés vers 21 h, ont causé une telle agitation que des joueurs des Jets et de l’Avalanche du Colorado se sont tenus sur la glace pour regarder le fracas.

Des vidéos et des photographies ont été publiées sur les réseaux sociaux montrant l’escarmouche, qui, selon la police, était probablement alimentée par l’alcool.

Le personnel de sécurité du Canada Life Centre, la patinoire du centre-ville des Jets, a été appelé dans une section du bol inférieur de l’aréna pour faire face à une perturbation.

L’homme et la femme n’ont pas coopéré et ont agressé le personnel de sécurité, une femme de 50 ans et un homme de 36 ans, a indiqué la police dans un communiqué de presse.

Tous deux ont été agressés et ont subi des blessures mineures au haut du corps, a indiqué la police. Ils ont reçu des soins médicaux sur place.

Pendant la lutte entre la sécurité et les deux fans combatifs, d’autres personnes assistant au match sont intervenues pour aider. L’un d’eux, un homme de 54 ans, a été agressé, a indiqué la police.

Lui et l’homme de 34 ans à l’origine de la perturbation ont perdu l’équilibre dans les escaliers et sont tombés, et la tête de l’homme de 54 ans a heurté les planches de la patinoire.

L’homme de 34 ans s’est levé et a remonté les escaliers, mais l’autre homme, dont la tête a été coupée, est resté sur place pendant que d’autres personnes s’occupaient de lui.

L’homme de 54 ans a été transporté à l’hôpital pour y être soigné.

“Je n’ai jamais rien vu de tel”: fan

Des policiers sont arrivés, ont passé les menottes aux deux supporters indisciplinés et les ont escortés hors des gradins. Alors qu’elle était emmenée, la femme a craché sur l’un des policiers, a indiqué la police.

Les policiers qui l’ont arrêtée ont utilisé un masque à crachat pour l’empêcher de recommencer.

La police a déclaré que les victimes ne connaissaient pas les deux personnes arrêtées, qui portaient un équipement Avalanche lors d’un match où cette équipe a perdu 5-0.

Les deux font face à des accusations de voies de fait et de résistance à un agent de la paix, tandis que la femme fait également face à des accusations d’agression contre un agent de la paix.

Après avoir chronométré un fan de #NHLJets au premier rang (qui a fini par saigner après avoir écrasé sa tête sur le tableau de bord), ce fan d’Av a été traîné hors de @CanadaLifeCtr menotté tout en caquetant aux fans le long du chemin. pic.twitter.com/hW56iXQzdz —@CBrooksie84

Jeremiah Kornelsen, qui était assis dans la rangée derrière la paire agressive, dit que l’incident était effrayant et l’a secoué.

“Je n’ai jamais rien vu de tel lors d’un événement, vraiment, dans la ville, que ce soit un match des Bombers ou un concert ou quoi que ce soit”, a-t-il déclaré à CBC mercredi.

“Évidemment, les gens sont tout le temps intoxiqués, et généralement on leur demande juste de partir et ils partent. C’était beaucoup plus.”

Il espère que les personnes qui ont déclenché l’agitation seront bannies des événements futurs dans l’arène.

True North Sports and Entertainment – ​​qui possède et exploite à la fois les Jets et le Canada Life Centre – se concentre sur la collaboration avec la police et la prise en charge des employés et des spectateurs qui ont été touchés par la bagarre, a déclaré la directrice des communications d’entreprise Krista Sinaisky dans un courriel.