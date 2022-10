2 images de la Grande-Bretagne, prises à 7 semaines d’intervalle, qui en disent long

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Ce sont deux photos prises à exactement sept semaines d’intervalle, capturant les rites traditionnels et cérémoniels du monarque rencontrant le Premier ministre britannique en attente de leur demander de former un nouveau gouvernement.

Ce sont aussi des serre-livres.

Entre la prise du premier et du second, beaucoup s’est écoulé, jetant une nation dans le deuil, puis dans une crise économique aiguë et turbulente – des changements tectoniques, les uns après les autres, que beaucoup dans le pays n’avaient jamais connus.

La reine Elizabeth II a rencontré la première ministre entrante Liz Truss le 6 septembre. C’était la dernière fois que le monarque était vu dans une image par le public après ses 70 ans sur le trône. Son règne avait chevauché deux siècles, une guerre mondiale, le post-colonialisme, le Brexit et une pandémie.

Pour Truss, c’était un nouveau départ, clôturant des semaines de bataille meurtrière pour la direction du parti conservateur avec Rishi Sunak (plus sur lui plus tard) et lui remettant les clés du 10 Downing Street. Son prédécesseur, Boris Johnson, avait été contraint de démissionner au milieu d’une brume de scandales éthiques.

La reine, utilisant une canne après des problèmes de mobilité prolongés, est vue en train de sourire, Truss aussi, de l’angle latéral, peut être vue en train de sourire en se serrant la main. La reine mourut deux jours plus tard.

Pour beaucoup, la réunion a probablement été le point culminant du mandat de premier ministre de Truss. Après cela, il a accéléré la descente, s’est écrasé et a brûlé en 45 jours. Ses politiques économiques libertaires ont provoqué des convulsions sur les marchés et ont vu le cratère de la livre à son plus bas niveau face au dollar en près de 40 ans.

Et maintenant, cette semaine, une autre photo : l’ancien chef du Trésor Sunak, aujourd’hui Premier ministre, photographié mardi serrant la main du roi Charles III. Le même Sunak qui a dit que le plan économique de Truss était un « conte de fées ». Il a peut-être eu le dernier mot avec son prédécesseur, mais il a d’énormes obstacles devant lui – l’une des crises économiques les plus graves de l’histoire moderne de la Grande-Bretagne.

La Grande-Bretagne en est à son troisième chef cette année, et les deux plus récents ont pris le poste sans mandat direct du peuple britannique – ils ont été élus chef du Parti conservateur et sont automatiquement devenus Premier ministre. Il y a une clameur parmi l’opposition et au-delà pour des élections générales. Selon la loi, cela ne doit pas être avant 2024, et Sunak a déclaré qu’il n’en convoquerait pas – après les récentes turbulences, les conservateurs risquent d’être anéantis dans les urnes dans l’état actuel des choses.

Charles III est sûr de sa position et presque certain de survivre au gouvernement. Sa mère a rencontré 15 premiers ministres au cours de ses 70 années sur le trône ; Charles en est à son deuxième après moins de deux mois. Mais il est néanmoins la personne la plus âgée à avoir accédé au trône britannique.

Au milieu d’un tel chaos, qui sait ce que la prochaine photographie pourrait montrer ?