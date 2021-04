Des agents de la patrouille frontalière ont déclaré avoir appréhendé ces dernières semaines deux hommes yéménites inscrits sur la liste de surveillance du terrorisme du FBI, tous deux arrêtés près d’un poste frontière en Californie après être entrés illégalement aux États-Unis.

Les deux hommes, âgés de 33 et 26 ans, ont été arrêtés par des agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) entre janvier et mars, a indiqué l’agence dans un communiqué lundi. Bien qu’il ait refusé de nommer l’un ou l’autre des Yéménites, le CBP a déclaré qu’ils figuraient tous les deux sur la liste du terrorisme du FBI, ainsi que sur un registre d’interdiction de vol distinct.

«Une partie de la mission de la patrouille frontalière déclare que nous protégerons le pays des terroristes», L’agent de patrouille en chef du CBP, Gregory Bovino, a déclaré, ajoutant que les arrestations montrent «L’importance de notre mission et comment nous ne pouvons jamais cesser d’être vigilants dans notre mission quotidienne de protéger ce grand pays.»

Un autre responsable cité par le LA Times a également noté que «Les rencontres de terroristes connus et présumés à nos frontières sont très rares.»

Arrêté le 29 janvier après être entré illégalement aux États-Unis, le suspect de 33 ans a été arrêté à environ trois milles du port d’entrée de Calexico, qui relie la Californie au Mexique. Les agents ont déterminé qu’il était sur la liste noire du FBI pour le terrorisme après une vérification du casier judiciaire, tandis que le CBP a également noté qu’une carte SIM de téléphone portable avait été retrouvée dissimulée dans la semelle de sa chaussure. L’agence n’a cependant fourni aucun détail sur son contenu. L’homme a depuis été transféré et est maintenant détenu par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Le deuxième homme, 26 ans, a été attrapé plusieurs semaines plus tard, le 30 mars, également non loin du poste frontière de Calexico. Il attend l’expulsion et est détenu par le gouvernement fédéral, a déclaré le CBP.

La liste de surveillance du terrorisme est un « Base de données unique contenant des informations sensibles sur la sécurité nationale et les forces de l’ordre » à propos de n’importe qui « Connu ou raisonnablement soupçonné d’être impliqué dans des activités terroristes, » selon le FBI.

L’annonce du CBP fait suite aux affirmations des républicains de la Chambre selon lesquelles des terroristes présumés avaient été appréhendés à la frontière récemment. Après une visite de la zone frontalière à El Paso, au Texas, le mois dernier, le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-California) a déclaré aux journalistes que les gens «Sur la liste de surveillance du terrorisme» originaire du Yémen, d’Iran et de Turquie avait tenté de pénétrer illégalement aux États-Unis, bien qu’il ne soit pas clair s’il faisait référence aux mêmes Yéménites mentionnés par l’agence frontalière lundi.

La nouvelle des arrestations coïncide avec une forte augmentation de l’immigration à la frontière sud des États-Unis, où des dizaines de milliers de migrants, y compris des mineurs non accompagnés, ont tenté d’entrer dans le pays ces derniers mois. La semaine dernière, des responsables du CBP qui se sont entretenus avec le Washington Post ont déclaré que les États-Unis voyaient plus de nouveaux arrivants qu’à aucun moment au cours des 20 dernières années, faisant écho à un avertissement similaire du chef de la sécurité intérieure du président Joe Biden, Alejandro Mayorkas, le mois dernier.





