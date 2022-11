2 hommes recherchés en Colombie-Britannique sont morts dans un accident d’avion en Ontario en raison d’un pilote inexpérimenté et d’une mauvaise visibilité

Une enquête sur un accident d’avion qui a tué deux hommes recherchés de la Colombie-Britannique – dont un suspect dans le meurtre d’un ancien gangster d’Abbotsford – a conclu que la mauvaise visibilité, la surcharge et un pilote inexpérimenté étaient les causes de l’incident mortel.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a publié cette semaine son rapport d’enquête sur l’accident survenu le 29 avril 2022 près de Sioux Lookout, en Ontario.

Le rapport conclut que l’avion immatriculé à titre privé a quitté l’aéroport régional de Dryden en Ontario le 29 avril à 21 h pour l’aérodôme de Marathon.

L’avion transportait un pilote et trois passagers; tous ont été tués dans l’accident.

Deux des passagers à bord avaient des mandats d’arrêt contre eux dans le cadre de complots de meurtre distincts.

Un mandat a été émis contre Duncan Howard Bailey, de Kamloops, par les autorités de la Colombie-Britannique le 26 avril, trois jours avant l’accident.

Gene Lahrkamp de Trail, qui était n ° 2 sur la liste des 25 fugitifs les plus recherchés au Canada pour le meurtre présumé de l’ancien gangster d’Abbotsford Jimi Sandhu en Thaïlande, était également à bord de l’avion.

L’unité anti-gang de la Colombie-Britannique a déclaré qu’elle enquêtait sur les raisons pour lesquelles Bailey et Lahrkamp étaient sur le même vol.

Le pilote Abhinav Handa avait déjà été signalé par un instructeur de vol de l’Ontario pour avoir annoncé des circuits aériens sur un avion qui n’était pas immatriculé à des fins commerciales.

L’enquête du Bureau de la sécurité des transports a révélé que Handa détenait une licence de pilote professionnel mais n’avait pas de qualification de vol aux instruments; par conséquent, il n’était pas qualifié pour voler dans des conditions météorologiques défavorables au moment de l’accident.

Le pilote n’était pas non plus qualifié pour voler de nuit.

Le soir de l’incident, le spécialiste de l’information de vol a signalé que des règles de vol marginales ou des conditions météorologiques entraînant une mauvaise visibilité pouvaient être présentes le long de la trajectoire de vol.

Handa n’était pas qualifiée pour voler dans des conditions avec de mauvaises références visuelles.

De plus, l’enquête a révélé que l’avion dépassait de 170 livres la masse maximale au décollage de l’avion.

Les dossiers techniques de l’avion n’ont révélé aucun défaut qui aurait pu contribuer à l’accident.

L’enquête a révélé que l’avion avait heurté des arbres dans une forêt après avoir probablement fait la roue dans les airs.

abbotsfordCity of TrailKamloopsOntarioCrash d’avioncrash d’un petit avion