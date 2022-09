2 hommes recherchés après avoir échoué à retourner à l’hôpital psychiatrique de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Des mandats pancanadiens ont été émis contre deux hommes qui n’ont pas pu retourner à l’hôpital psychiatrique du Lower Mainland dimanche soir.

La GRC de Coquitlam a déclaré qu’Eric Sabbadin, 21 ans, n’était pas retourné à l’hôpital psychiatrique médico-légal de Coquitlam dimanche soir.

Il est décrit comme étant de race blanche, mesurant cinq pieds sept pouces, pesant 152 livres, avec des cheveux noirs courts, des yeux bruns et une cicatrice à la main gauche. Il a été vu pour la dernière fois portant une veste noire, une chemise noire, un pantalon noir et des chaussures blanches.

Ils demandent à quiconque le voit ou a des informations sur son sort d’appeler la police.

L’hôpital psychiatrique médico-légal de Coquitlam a également signalé que Michael Gardner, 39 ans, était en retard dimanche soir.

Il est décrit comme étant de race blanche, mesurant six pieds, pesant 344 livres, avec des cheveux bruns courts et des yeux bleus. Il a été vu pour la dernière fois portant une veste noire, une chemise noire, un pantalon noir, des chaussures grises, des lunettes et un sac à dos noir.

Les autorités disent que les deux hommes peuvent se comporter d’une manière qui pourrait présenter un risque pour eux-mêmes ou pour les autres.

