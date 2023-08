2 hommes portent plainte contre la police de Montréal après une arrestation présumée violente de jaywalking à NDG

Deux étudiants au doctorat rentrant chez eux après une soirée dans l’ouest de Montréal ont décidé de contourner une opération policière en s’engageant dans la rue déserte.

En quelques minutes, ils se sont retrouvés claqués contre une clôture lors de ce qu’ils ont qualifié d’arrestation violente – l’un avec les bras tordus au point de rupture et l’autre les jambes écartées si loin que son pantalon s’est déchiré et ses deux genoux ont été blessés.

« C’était déroutant parce que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait », a déclaré Amaechi Okafor, un Noir du Nigéria qui est venu à Montréal il y a trois ans pour poursuivre un doctorat en histoire à l’Université Concordia.

S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi organisée par le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), la voix d’Okafor tremblait alors qu’il racontait ce qui s’était passé vers 3 heures du matin sur la rue St-Jacques à Notre-Dame-de-Grâce (NDG) le 22 juillet.

« Tout d’un coup, j’ai été épinglé au mur de la clôture par plusieurs agents et j’ai eu les mains menottées », a-t-il déclaré.

Le CRARR a annoncé vendredi qu’il aidait les hommes à porter plainte auprès du commissaire à la déontologie policière et de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Le directeur exécutif du CRARR, Fo Niemi, à l’extrême droite, prend la parole lors d’une conférence de presse vendredi. (Radio-Canada)

Les plaintes portent sur le profilage racial, l’abus d’autorité, la force excessive et d’autres violations des droits civils, a indiqué l’organisation.

Et tout a commencé lorsque les deux hommes ont décidé de ne pas traverser une opération policière.

« Cela n’a tout simplement aucun sens », a déclaré Niemi. « Quelque chose doit changer. »

Grande présence policière bloquant la voie

L’ami d’Okafor, Wade Paul, est membre de la Première nation malécite de St. Mary’s au Nouveau-Brunswick. Comme Okafor, il poursuit également un doctorat en histoire.

Il y avait plusieurs voitures de police, des plafonniers allumés et plusieurs officiers entourant une personne drapée dans une couverture d’urgence, les empêchant de retourner à l’appartement d’Okafor, a-t-il déclaré.

Ils se trouvaient près de l’intersection de la rue Helen-Rochester – une zone sans autres intersections à proximité, il n’y a donc pas d’endroit pratique pour traverser la rue.

L’article 452 du Code de la sécurité routière de la province stipule : « En cas d’impossibilité d’utiliser le trottoir, un piéton peut longer la bordure de la chaussée après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité.

Wade Paul, membre de la Première nation malécite de St. Mary’s au Nouveau-Brunswick, prépare un doctorat en histoire à l’Université Concordia. (Radio-Canada)

Fo Niemi, directeur général du CRARR, a souligné qu’il n’y avait pas de circulation de véhicules compte tenu de l’heure, il était donc sécuritaire de marcher dans la rue.

Quoi qu’il en soit, après que les deux hommes ont dépassé l’opération de police et sont immédiatement revenus sur le trottoir, ils ont entendu des cris mais n’ont pas réalisé qu’ils étaient dirigés contre eux, a déclaré Paul.

« La prochaine chose que je sais, une voiture de police est … sur le trottoir, nous coupant », a déclaré Paul.

« Je suis en quelque sorte pris en embuscade par derrière. On me crie dessus. Je suis très confus. Je ne peux pas comprendre ce qu’ils disent parce qu’ils crient les uns sur les autres. »

Paul a déclaré que la police se concentrait sur Okafor, exigeant qu’il montre une pièce d’identité. Paul a décidé d’intervenir, demandant pourquoi ils avaient besoin de la carte d’identité de son ami. Il a également reçu l’ordre de produire une pièce d’identité et on lui a dit que c’était pour jaywalking.

Il s’est dit choqué par la situation et a demandé plus de précisions.

« La prochaine chose que je sais, c’est que je me tord le bras pendant que je suis projeté violemment et agressivement contre une clôture », a déclaré Paul.

Les deux hommes marchaient vers l’ouest sur la rue St-Jacques à Notre-Dame-de-Grâce. Il y a des trottoirs, mais peu d’endroits où les piétons peuvent traverser la rue dans ce secteur. (Google Maps)

Okafor a averti la police que ses jambes étaient trop étendues, a déclaré le CRARR dans un communiqué de presse. Il souffre depuis d’une fissuration aux genoux et a reçu un diagnostic de déchirures tissulaires majeures aux deux genoux, selon le communiqué.

Les deux hommes ont déclaré que leurs poches, portefeuilles et téléphones avaient été fouillés. Les deux ont été placés à l’arrière d’un croiseur. Okafor a estimé qu’il avait été détenu pendant plus de 20 minutes.

Lors de l’intervention, dit Paul, il a compté huit policiers et trois véhicules de police.

Une amende de 499 $ pour avoir « entravé » le travail de la police

Les deux hommes ont finalement reçu des contraventions pour jaywalking, une amende de 49 $, et pour avoir gêné un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, une amende de 499 $.

Cette deuxième amende, bien que coûteuse, n’est pas une accusation criminelle, mais une infraction à l’article 638.1 du Code de la sécurité routière du Québec.

« C’est très discrétionnaire et peut donc être ouvert à des abus », a déclaré Niemi, qui a également déclaré que son organisation voit souvent cette amende infligée dans les cas où les gens remettent en question la raison de l’arrêt ou demandent des éclaircissements.

Niemi a déclaré que les hommes contestaient les billets et déposaient des plaintes. Ils ont subi de « graves violations » du code de déontologie de la police, a-t-il dit.

« Nous devons continuellement envoyer le message qu’il y a des choses qui ne sont plus acceptables et ne peuvent plus être tolérées dans cette ville », a déclaré Niemi.

Niemi a déclaré que le processus est encore long, mais qu’il est important que les victimes n’abandonnent pas car « il s’agit de récupérer votre espace et votre liberté … de récupérer votre dignité ».

« Ce type d’intervention pourrait compromettre tout effort sérieux visant à mettre en œuvre de nouveaux changements et à améliorer les relations, en particulier avec la communauté noire et avec la communauté autochtone ici à Montréal », a-t-il déclaré.

La police de Montréal a déclaré qu’elle ne commenterait pas la situation au cas où elle se retrouverait devant les tribunaux.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.