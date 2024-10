2 hommes plaident coupables du meurtre de Ripudaman Singh Malik

Deux hommes de la Colombie-Britannique ont plaidé coupables lundi de meurtre au deuxième degré dans la mort par balle de Ripudaman Singh Malik en 2022, l’un des deux hommes acquittés lors des attentats à la bombe contre Air India en 1985.

Tanner Fox et Jose Lopez ont plaidé devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à New Westminster, à la veille de leur procès pour le meurtre de Malik, qui a été abattu à plusieurs reprises devant son entreprise familiale dans la matinée du 14 juillet 2022.

Dans un communiqué, la famille de Malik l’a décrit comme un « père, un frère, un mari et un grand-père ainsi qu’un leader communautaire infatigable ».

« Même si nous sommes reconnaissants que les tireurs soient traduits en justice, nous savons que rien n’effacera la douleur que nous avons endurée en perdant ainsi un membre de notre famille », a déclaré la famille.

« Cependant, le travail n’est pas terminé. Tanner Fox et José Lopez ont été engagés pour commettre ce meurtre. Jusqu’à ce que les parties responsables de leur recrutement et de l’organisation de cet assassinat soient traduites en justice, le travail reste incomplet. »

La famille a appelé les tueurs à « coopérer avec la GRC pour traduire en justice ceux qui vous ont embauché ».

Ingérence présumée du gouvernement indien

Malik et son coaccusé Ajaib Singh Bagri ont été acquittés en 2005 des accusations de meurtre de masse et de complot liées à deux attentats à la bombe visant des vols d’Air India qui ont tué 331 personnes, principalement des régions de Toronto et de Vancouver.

Ces dernières années, Malik a été président de la Khalsa School et a géré deux campus d’écoles privées à Surrey et à Vancouver. Il a également été président de la Khalsa Credit Union, basée à Surrey, qui compte plus de 16 000 membres.

Le commissaire de la GRC Mike Duheme, au centre, et la commissaire adjointe Brigitte Gauvin quittent une conférence de presse le lundi 14 octobre 2024 après avoir accusé des agents du gouvernement indien de jouer un rôle dans la « violence généralisée » au Canada. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Les plaidoyers de culpabilité de Fox et Lopez surviennent une semaine après une allégation explosive selon laquelle des agents du gouvernement indien auraient été impliqués dans des crimes violents au Canada – y compris l’assassinat ciblé l’année dernière de l’éminent séparatiste sikh Hardeep Singh Nijjar.

En mai dernier, CBC News a rapporté que les enquêteurs de la GRC cherchaient à savoir si l’Inde était derrière le meurtre de Malik.

CBC News a vu des preuves suggérant qu’un diplomate indien était en contact étroit avec Malik par téléphone et par SMS dans les heures qui ont précédé sa fusillade – comme l’a rapporté en mars le Cinquième pouvoir documentaire Contrat de tuer .

Tanner Fox est représenté sur une photo d’une arrestation précédente à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Fox est l’un des deux hommes à plaider coupable de meurtre au deuxième degré dans le meurtre de Ripudaman Malik Singh le 14 juillet 2022. (Service de police d’Abbotsford)

Fox et Lopez ne sont pas d’origine indienne ; des sources ont déclaré à CBC News qu’elles auraient des liens avec le crime organisé en Colombie-Britannique

Les enquêteurs ont déclaré à CBC qu’ils ne croient pas que Lopez et Fox aient été engagés directement par des diplomates indiens, mais plutôt par l’intermédiaire d’intermédiaires criminels.

« Nous continuons à avoir la foi »

La famille Malik a remercié la GRC et les procureurs d’avoir traduit Fox et Lopez en justice.

« Nous restons convaincus que la GRC enquête activement sur ceux qui sont toujours en liberté et les traduira en justice », a déclaré la famille.

Fox et Lopez seront condamnés à une date ultérieure, mais les plaidoyers pour meurtre au deuxième degré signifient qu’ils seront automatiquement condamnés à perpétuité ; la seule question sera de savoir combien de temps ils doivent purger avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.

Les deux hommes avaient un casier judiciaire.

Selon les archives judiciaires, Lopez a été reconnu coupable d’agression causant des lésions corporelles lors d’un incident survenu en 2018 à Abbotsford.

Il a été accusé de sept infractions liées aux armes à feu, ainsi que d’avoir délibérément résisté à un policier et proféré des menaces lors d’un incident survenu en juillet.

2021 à Kelowna.

Les condamnations de Fox comprennent des voies de fait causant des lésions corporelles et un vol qualifié pour des incidents distincts survenus en 2019 à Abbotsford.