2 hommes masqués tuent une personne lors d’une attaque contre une église catholique à Istanbul. Les autorités arrêtent deux membres de l’Etat islamique

ISTANBUL (AP) — Deux assaillants masqués ont attaqué une église catholique romaine à Istanbul lors d’une messe dominicale, tuant une personne, ont annoncé des responsables turcs.

Les assaillants armés ont attaqué l’église Santa Maria dans le quartier de Sariyer à 11h40, a déclaré le ministre de l’Intérieur Ali Yerlikaya dans un communiqué sur la plateforme X. Il n’a pas précisé quel type d’armes avaient été utilisées ni si des personnes avaient été blessées.

Les autorités turques n’ont pas formellement identifié la victime, mais les médias locaux ont indiqué que la personne tuée portait les initiales CT et était âgée de 52 ans.

Quelques heures plus tard, Yerlikaya a annoncé que deux hommes qu’il a décrits comme des membres du mouvement extrémiste État islamique avaient été arrêtés comme étant les assaillants présumés. L’un des suspects vient du Tadjikistan et l’autre de Russie, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse peu après minuit.

Yerlikaya a déclaré que la police avait perquisitionné 30 sites et arrêté un total de 47 personnes dans le cadre de l’enquête sur l’attaque.

« Nous ne tolérerons jamais ceux qui tentent de perturber la paix de notre pays – les terroristes, leurs collaborateurs, les groupes criminels nationaux et internationaux, et ceux qui visent notre unité et notre solidarité », a déclaré Yerlikaya.

Une courte vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre apparemment le moment de l’attaque, avec deux hommes masqués entrant dans l’église et ouvrant le feu, tandis que tous les fidèles tombaient au sol. Les deux hommes prennent alors la fuite.

Les autorités turques ont interdit aux médias de couvrir l’attaque.

Des policiers turcs montent la garde dans une zone bouclée à l’extérieur de l’église Santa Maria, à Istanbul, en Turquie, le dimanche 28 janvier 2024. Deux assaillants masqués ont attaqué une église à Istanbul pendant les offices du dimanche, tuant une personne, ont indiqué des responsables turcs. (Photo AP/Emrah Gurel)

Sukru Genc, ​​maire du district de Sariyer où l’attaque a eu lieu, a déclaré au journal Birgun que les hommes armés ont pris la fuite lorsque leur arme s’est enrayée après avoir tiré deux balles. Genc a déclaré que parmi les participants se trouvaient le consul général polonais Witold Lesniak et sa famille, qui sont tous indemnes lors de l’attaque.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé Lesniak et le prêtre de Santa Maria, le révérend Anton Bulai, pour lui présenter ses condoléances. Le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, a présenté ses condoléances et son soutien aux minorités religieuses de la ville, qui, comme la Turquie dans son ensemble, est majoritairement musulmane.

« Il n’y a pas de minorités dans cette ville ou dans ce pays. Nous sommes tous de vrais citoyens », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le pape François a souligné l’attaque dans un discours prononcé dimanche sur la place Saint-Pierre au Vatican.

“J’exprime ma proximité avec la communauté (de l’église) d’Istanbul, qui, pendant la messe, a subi une attaque armée faisant un mort et quelques blessés”, a déclaré le pontife.

Un médecin légiste de la police turque travaille près de l’église Santa Maria à Istanbul, en Turquie, le dimanche 28 janvier 2024. Deux assaillants masqués ont attaqué une église à Istanbul pendant les offices du dimanche, tuant une personne, ont indiqué des responsables turcs. (Photo AP/Emrah Gurel)

L’église est dirigée par un ordre italien de frères franciscains. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que son ministère suivait la situation en collaboration avec l’ambassade d’Italie à Ankara, la capitale turque, et le consulat d’Istanbul.

“J’exprime mes condoléances et ma ferme condamnation pour l’ignoble attaque contre l’église Santa Maria”, a tweeté Tajani. Il a ajouté : « Je suis certain que les autorités turques arrêteront les responsables ».

