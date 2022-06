2 hommes inculpés dans l’explosion mortelle d’un feu d’artifice qui a fait 4 morts

BLACK JACK, Mo. (AP) – Deux hommes ont été accusés de meurtre dans l’explosion d’une maison près de Saint-Louis qui, selon les autorités, a tué quatre personnes qui assemblaient des feux d’artifice dans un garage.

Les procureurs du comté de St. Louis ont déclaré que Terrell Cooks, 37 ans, et Seneca Mahan, 43 ans, avaient fait des feux d’artifice et expliqué aux jeunes comment charger les bidons et attacher un fusible pour l’éclairage. Ils vendraient ensuite les feux d’artifice à d’autres. Ni Cooks ni Mahan n’avaient de licence pour fabriquer ou vendre des feux d’artifice.

Cooks et Mahan sont chacun accusés de trois chefs de meurtre au deuxième degré et de plusieurs autres chefs d’accusation dans l’explosion de vendredi près de la ville de Black Jack. Ils ont été inculpés avant qu’une quatrième victime ne meure samedi.

Les victimes de la puissante explosion qui a secoué d’autres maisons et soufflé les fenêtres des voisins ont été identifiées comme étant Travell Eason, 16 ans; Christopher Jones, 17 ans; Damario Cooks, 18 ans; et William Jones, 21 ans. Deux autres restent hospitalisés pour des blessures graves.

Cooks et Martin sont détenus sous caution de 350 000 $ en espèces. Les dossiers judiciaires en ligne ne répertorient pas encore les cas, il n’est donc pas clair si les hommes ont des avocats qui pourraient commenter les accusations.

Des documents judiciaires indiquent que Cooks a admis que lui et Mahan avaient fabriqué des engins explosifs conçus pour produire une forte détonation et un flash lumineux. Les enquêteurs ont vu Cooks déplacer des boîtes de produits chimiques utilisés pour fabriquer des explosifs vers son véhicule après l’explosion de vendredi, et ils ont trouvé de grandes quantités « d’armes explosives terminées et de composants pour les fabriquer » lorsqu’ils ont fouillé une maison et d’autres véhicules liés à Cooks.

The Associated Press