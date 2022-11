2 hommes hawaïens coupables de crime de haine dans le passage à tabac d’un homme blanc

HONOLULU (AP) – Un jury a déclaré jeudi deux hommes autochtones hawaïens coupables d’un crime de haine pour le passage à tabac en 2014 d’un homme blanc qui réparait une maison qu’il avait achetée dans leur quartier éloigné de Maui.

Le juge de district américain J. Michael Seabright a ordonné la détention de Kaulana Alo-Kaonohi et Levi Aki Jr. dans l’attente de la condamnation prévue pour le 2 mars, et les maréchaux ont décidé de menotter les deux hommes après l’annonce du verdict dans l’après-midi.

Les membres de la famille et les sympathisants ont pleuré dans la salle d’audience et ont crié aux hommes : « Je t’aime » et « Soyez bons ». “Que Dieu te bénisse papa”, a déclaré le fils d’Alo-Kaonohi, Kahue, 4 ans.

Dans un geste inhabituel, le ministère américain de la Justice a cherché à poursuivre Alo-Kaonohi et Aki et a obtenu une mise en accusation par un grand jury fédéral en décembre 2020, les accusant chacun d’un crime de haine passible de 10 ans de prison.

Les procureurs ont allégué lors du procès devant le tribunal de district américain d’Honolulu qu’Alo-Kaonohi et Aki étaient motivés par la course de Christopher Kunzelman lorsqu’ils l’ont frappé, donné des coups de pied et utilisé une pelle pour le battre dans le village de Kahakuloa. Kunzelman a été blessé, notamment une commotion cérébrale, deux côtes cassées et un traumatisme crânien et abdominal, ont déclaré les procureurs.

Alo-Kaonohi n’avait auparavant plaidé aucune contestation pour agression criminelle devant un tribunal d’État et avait été condamné à la probation, tandis qu’Aki n’avait plaidé aucune contestation pour menace terroriste et avait été condamné à une probation et à près de 200 jours de prison. Le procès fédéral a eu lieu séparément, pour déterminer s’ils étaient coupables d’un crime de haine. On ne sait pas pourquoi il a fallu si longtemps aux procureurs américains pour poursuivre les accusations de crime de haine.

Les avocats locaux disent qu’ils n’ont jamais entendu parler du gouvernement fédéral poursuivant les Hawaïens autochtones pour crimes de haine avant cette affaire.

Les avocats d’Alo-Kaonohi et d’Aki n’ont pas nié l’agression mais ont déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un crime de haine. Ce n’est pas la race qui a déclenché l’attaque, ont-ils dit, mais l’attitude légitime et irrespectueuse de Kunzelman.

Les hommes étaient contrariés que Kunzelman ait coupé les serrures aux portes du village, ont déclaré leurs avocats. Kunzelman a déclaré qu’il l’avait fait parce que les résidents l’enfermaient à l’intérieur et à l’extérieur. Il a témoigné qu’il souhaitait doter le village de meilleures serrures et distribuer les clés aux habitants.

Kunzelman a témoigné que pendant qu’Alo-Kaonohi et Aki le battaient, ils lui avaient dit qu’aucun Blanc ne vivrait jamais dans le village de Kahakuloa. Cependant, il a reconnu que cela n’avait pas été entendu dans la vidéo enregistrée lors de l’attaque.

Kunzelman a déclaré qu’il avait décidé d’apporter deux pistolets à Maui après avoir entendu qu’un entrepreneur qu’il avait embauché pour éliminer les moisissures avait été agressé lorsqu’il s’était présenté et après que son agent immobilier eut déclaré que la communauté très unie des Hawaïens autochtones avait un problème avec les Blancs.

Il a également installé des caméras sur son véhicule, qui étaient allumées lors de l’attaque. Le véhicule était garé sous la maison et enregistrait des images de ce qui se passait en bas, y compris Aki faisant les cent pas avec une pelle sur l’épaule. La vidéo n’a capturé que l’audio de l’agression, qui a eu lieu à l’étage.

Les avocats d’Alo-Kaonohi an Aki ont déclaré aux jurés que la vidéo montre qu’ils n’ont utilisé aucune insulte raciale.

«Haole», un mot hawaïen dont les significations incluent une personne étrangère et blanche, était au cœur de l’affaire, soulignant la relation nuancée et compliquée d’Hawaï multiculturel avec la race.

À un moment donné, on entend Aki dire: «Tu es un haole, hein», en utilisant un mot hawaïen qui peut signifier une personne blanche. Les avocats de la défense ont déclaré qu’il n’avait pas utilisé le mot de manière désobligeante.

“Ce n’est pas un crime de haine d’agresser quelqu’un et d’utiliser le mot” haole “”, a déclaré l’avocate nommée par le tribunal Lynn Panagakos lors de sa déclaration liminaire. Elle a noté qu’Aki est en partie hawaïenne et en partie haole.

“” Haole “a plusieurs significations selon le contexte”, a-t-elle déclaré. “C’est un mot accepté.”

Megan Kau, une avocate autochtone hawaïenne non impliquée dans l’affaire, a déclaré que cela dépendait du ton et de la manière dont le mot était utilisé.

“Ces Hawaïens indigènes qui vivent dans une communauté isolée et très traditionnelle qui utilisent le terme” haole “pour décrire des personnes qui ne sont pas d’Hawaï – c’est le terme qu’ils utilisent”, a-t-elle déclaré. « Nous utilisons tous très souvent le terme « haole ». Ce n’est pas péjoratif à moins que vous ne l’utilisiez dans un sens péjoratif.

Essuyant des larmes devant le palais de justice après le verdict, le père d’Alo-Kaonohi, Chico Kaonohi, a déclaré que la partialité n’était pas une motivation derrière l’attaque et que “” Haole “n’est pas un mot racial”.

“D’où nous venons, nous ne sommes pas des gens raciaux”, a déclaré Chico Kaonohi. “Ce n’était pas une question de race.”

Les avocats des deux accusés ont refusé de commenter jeudi.

Kunzelman a témoigné que lui et sa femme avaient décidé de déménager à Maui depuis Scottsdale, en Arizona, après avoir reçu un diagnostic de sclérose en plaques. Il a dit que sa femme aimait l’île.

Il a dit qu’une femme hawaïenne lui avait rendu visite dans ses rêves et lui avait dit d’acheter la maison délabrée en bord de mer, que lui et sa femme avaient achetée à l’improviste pour 175 000 $ après avoir trouvé une liste en ligne.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press