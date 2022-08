2 hommes font face à un nouveau procès pour avoir kidnappé le gouverneur du Michigan

Deux hommes accusés d’avoir élaboré un plan pour kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer en 2020 et déclencher une rébellion nationale font face à un deuxième procès cette semaine, des mois après qu’un jury n’a pas pu rendre de verdict sur le couple tout en acquittant deux autres.

Le résultat en avril a été un coup dur pour les procureurs fédéraux, qui avaient entrepris de montrer que les extrémistes étaient déterminés à arracher Whitmer et à semer le chaos à l’approche de l’élection entre Joe Biden et le président de l’époque, Donald Trump.

Le procès d’Adam Fox et Barry Croft Jr. signifie une autre diffusion publique de conversations secrètement enregistrées, de messages texte et de publications effrayantes sur les réseaux sociaux. Cela survient également à un moment de couverture médiatique intense du comité de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’émeute du 6 janvier 2021 par les partisans de Trump au Capitole.

Les jurés verront comment des agents infiltrés du FBI et des informateurs s’étaient infiltrés dans le groupe du Michigan. En réponse, les avocats de la défense soutiendront à nouveau que Fox et Croft ont été protégés par le premier amendement lorsqu’ils ont exprimé des opinions malveillantes sur le gouvernement et ont été piégés à chaque étape du processus.

“Les enjeux sont plus élevés parce que le gouvernement a doublé”, a déclaré Matthew Schneider, un ancien avocat américain à Detroit, à propos du deuxième procès. “Ils vont tout recommencer, et le point de vue du gouvernement est:” Nous allons l’emporter “.”

Egalement en arrière-plan : la campagne de réélection de Whitmer pour un second mandat s’intensifie. La sélection du jury commence mardi devant le tribunal fédéral de Grand Rapids, Michigan.

“C’est à nouveau comme du déjà-vu”, a déclaré le juge de district américain Robert Jonker.

Le gouvernement allègue que Fox, qui vivait sous un aspirateur de la région de Grand Rapids, et Croft, un camionneur de Bear, Delaware, voulaient cibler Whitmer ainsi que d’autres fonctionnaires au sujet de leurs restrictions strictes pendant les premiers mois de la COVID- 19 pandémie.

Une «maison de tir» faite à la main a été érigée pour les exercices d’armes à feu du week-end. Il y a des preuves que Croft, Fox et des agents d’infiltration ont fait un tour de nuit dans le nord du Michigan pour vérifier la résidence secondaire de Whitmer et discuter de mettre un explosif sous un pont. Deux hommes qui ont plaidé coupable témoigneront à nouveau pour les procureurs.

“Je vais frapper bientôt”, a-t-on entendu dire lors d’une réunion de juin 2020 d’activistes antigouvernementaux dans l’Ohio. « Je vais terroriser les gens. Les bonnes personnes. Les gens qui ont terrorisé mon peuple.

Fox et Croft sont accusés de complot. Le premier procès s’est terminé par un procès nul lorsque le jury n’a pas pu parvenir à un verdict unanime contre eux. Le jury a cependant acquitté Daniel Harris et Brandon Caserta.

L’avocat de Caserta, Michael Hills, a déclaré que le deuxième procès serait “plus court et plus ciblé” avec deux personnes au lieu de quatre.

“Défendre une deuxième fois est toujours difficile pour la défense”, a déclaré Hills. “Ils ont tout contre eux, le pouvoir du gouvernement.”

Le juge a déclaré qu’il ne mentionnerait pas le résultat du premier procès lors de la sélection du jury. Mais si les jurés potentiels disent qu’ils en sont conscients, Jonker demandera si cela affecterait leur capacité à être juste et impartial.

Le «jury doit vraiment comprendre que sa décision doit être fondée sur les preuves dans cette affaire, et non sur ce qui s’est passé dans une autre affaire», a déclaré Jonker aux avocats.

Whitmer, un démocrate, a peu dit publiquement après le premier procès, mais s’est ouvert au Washington Post lors d’une récente interview.

“Est-ce que quelqu’un pense que ces ravisseurs voulaient me garder ou me rançonner?” dit Whitmer. “Non. Ils allaient me juger et ensuite m’exécuter. C’était un complot d’assassinat, mais personne n’en parle de cette façon. Même la façon dont les gens en parlent en a atténué la gravité.

___

White a rapporté de Detroit. Joey Cappelletti à Lansing, Michigan, membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative, a contribué à cette histoire.

___

Suivez Ed White sur http://twitter.com/edwritez

___

Retrouvez la couverture complète par AP du procès du complot d’enlèvement de Whitmer sur : https://apnews.com/hub/whitmer-kidnap-plot-trial

Ed White, l’Associated Press