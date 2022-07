2 hommes du Texas sont inculpés dans l’affaire de la bande-annonce de la mort des migrants

SAN ANTONIO (AP) – Deux hommes ont été inculpés mercredi dans l’affaire d’un camion-remorque chaud et sans air retrouvé avec 53 migrants morts ou mourants à San Antonio, ont annoncé des responsables.

Un grand jury fédéral à San Antonio a inculpé Homero Zamorano Jr., 46 ans, et Christian Martinez, 28 ans, tous deux de Pasadena, Texas, pour transport et complot en vue de transporter illégalement des migrants entraînant la mort ; et transporter et conspirer pour transporter illégalement des migrants causant des blessures graves.

Les deux restent en détention fédérale sans caution en attendant leur procès. L’avocat de Martinez, David Shearer, a refusé de commenter les actes d’accusation. Un message à l’avocat de Zamorano n’a pas été immédiatement renvoyé.

Une condamnation pour décès pourrait entraîner des peines d’emprisonnement à perpétuité, mais le bureau du procureur général pourrait autoriser les procureurs à demander la peine de mort. Les chefs d’accusation de lésions corporelles graves sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

L’incident s’est produit sur une route secondaire éloignée de San Antonio le 27 juin. Des policiers arrivés ont arrêté Zamorano après l’avoir repéré caché dans des broussailles à proximité, selon la déclaration du procureur américain.

La vidéo de surveillance du 18 roues passant par un point de contrôle de la patrouille frontalière a montré que le conducteur correspondait à la description de Zamorano, selon l’acte d’accusation. Une recherche du téléphone portable de Zamorano a révélé des appels avec Martinez concernant la course de contrebande.

The Associated Press