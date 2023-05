2 hommes de Floride condamnés pour vol à main armée contre un postier

TAMPA, Floride (AP) – Deux hommes de Floride ont été condamnés à une prison fédérale pour le vol à main armée d’un postier.

Omar Rochester Miller Jr., 23 ans, et Christopher Diaz, 27 ans, ont été condamnés jeudi par le tribunal fédéral de Tampa, selon les archives judiciaires. Miller a reçu neuf ans et deux mois, et Diaz a reçu huit ans. Tous deux ont plaidé coupable en janvier pour vol à main armée d’un facteur postal et vol de clés postales. Miller a également plaidé coupable d’avoir brandi une arme à feu lors de la perpétration du vol.

« La sécurité des employés est une priorité absolue pour le service d’inspection postale des États-Unis », a déclaré l’inspecteur responsable de la division de Miami, Juan Vargas, dans un communiqué. « Ces condamnations et condamnations démontrent l’engagement du service d’inspection, ainsi que de nos partenaires du bureau du shérif du comté de Hillsborough et du bureau du procureur américain, à rendre justice à quiconque mettrait en danger les fonctionnaires du service postal. »

Miller a volé un facteur sous la menace d’une arme alors qu’elle livrait du courrier dans un complexe d’appartements de Tampa et a volé ses clés postales, selon les archives judiciaires. Les clés peuvent être utilisées pour voler des chèques et autres objets de valeur envoyés par la poste.

Après avoir poussé le facteur au sol, Miller a couru vers une voiture de fuite en attente, conduite par Edwin Betancourt Vega, ont déclaré les procureurs. Le vol a été organisé par des appels téléphoniques et des SMS entre Betancourt Vega et Diaz, pour coordonner le vol et la vente des clés postales en échange d’argent, a déclaré l’enquêteur.

Les forces de l’ordre ont récupéré les clés postales, ainsi que le produit de la vente de la clé de Miller et de Betancourt Vega, ont indiqué des responsables. Ils ont également récupéré l’arme à feu utilisée lors du vol, qui contenait l’ADN de Miller, ont déclaré les procureurs.

Betancourt Vega avait déjà été condamné à quatre ans et trois mois de prison fédérale pour son rôle dans le vol.

The Associated Press