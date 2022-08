2 hommes condamnés pour complot visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer

Un jury a condamné mardi deux hommes pour avoir conspiré pour kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer en 2020, dans un complot que les procureurs ont décrit comme un cri de ralliement pour une guerre civile américaine par des extrémistes antigouvernementaux.

Le jury a également déclaré Adam Fox et Barry Croft Jr. coupables d’avoir conspiré pour obtenir une arme de destruction massive, à savoir une bombe pour faire sauter un pont et contrecarrer la police si l’enlèvement pouvait être annulé dans la maison de vacances de Whitmer.

Croft, 46 ans, un camionneur de Bear, Del., a également été reconnu coupable d’une autre accusation d’explosifs.

C’était le deuxième procès pour le couple après qu’un jury en avril n’ait pas pu parvenir à un verdict unanime. Deux autres hommes ont été acquittés et deux autres ont plaidé coupable et ont témoigné pour les procureurs.

Le résultat a été une victoire pour le gouvernement après le résultat mitigé choquant du printemps dernier.

“Vous ne pouvez pas simplement enfiler un AR-15 et un gilet pare-balles et aller arracher le gouverneur”, a déclaré le procureur adjoint américain Nils Kessler aux jurés.

“Mais ce n’était pas le but ultime des accusés”, a déclaré Kessler. “Ils voulaient déclencher une deuxième guerre civile américaine, une deuxième révolution américaine, quelque chose qu’ils appellent le boogaloo. Et ils voulaient le faire pendant longtemps avant de s’installer sur le gouverneur Whitmer.”

L’enquête a commencé lorsque le vétéran de l’armée Dan Chappel a rejoint un groupe paramilitaire du Michigan et s’est alarmé lorsqu’il a entendu parler de meurtre de policiers. Il a accepté de devenir un informateur du FBI et a passé l’été 2020 à se rapprocher de Fox et d’autres, enregistrant secrètement des conversations et participant à des exercices dans des “maisons de tournage” du Wisconsin et du Michigan.

Le FBI en a fait une affaire de terrorisme domestique majeure avec deux autres informateurs et deux agents d’infiltration intégrés au groupe.

Fox, Croft et d’autres, accompagnés des agents du gouvernement, se sont rendus dans le nord du Michigan pour voir la maison de vacances de Whitmer la nuit et un pont qui pourrait être détruit.

La défense contre le piégeage échoue

Les avocats de la défense ont tenté de traduire le FBI en procès, soulignant à plusieurs reprises, lors du contre-interrogatoire des témoins et lors des remarques finales, que des acteurs fédéraux étaient présents à chaque événement crucial et avaient piégé les hommes.

Fox et Croft, ont-ils dit, étaient de “gros parleurs” qui aimaient fumer de la marijuana et n’étaient coupables que d’avoir exercé leur droit de dire des choses ignobles sur Whitmer et le gouvernement.

“Ce n’est pas la Russie. Ce n’est pas ainsi que fonctionne notre pays”, a déclaré l’avocat de Croft, Joshua Blanchard, aux jurés. “Vous ne pouvez pas soupçonner que quelqu’un pourrait commettre un crime parce que vous n’aimez pas les choses qu’ils disent, que vous n’aimez pas leurs idéologies.”

La gouverneure Gretchen Whitmer est montrée lors d’une conférence de presse à Lansing, Michigan. (Paul Sancya/Associated Press)

L’avocat de la Fox, Christopher Gibbons, a déclaré que le FBI n’était pas censé créer des “terroristes nationaux”. Il a décrit Fox comme pauvre et vivant dans le sous-sol d’un magasin d’aspirateurs de la région de Grand Rapids, qui était un lieu de rencontre avec Chappel et un agent.

Whitmer, un démocrate, a blâmé le président de l’époque, Donald Trump, pour avoir attisé la méfiance et fomenté la colère contre les restrictions contre les coronavirus et refusé de condamner les groupes haineux et les extrémistes de droite comme ceux accusés dans le complot.

Au cours du week-end, elle a déclaré qu’elle n’avait pas suivi le deuxième procès mais restait préoccupée par “la rhétorique violente dans ce pays”.

Trump a récemment qualifié le plan d’enlèvement de “faux accord”.