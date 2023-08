2 hommes arrêtés et accusés d’un incendie criminel contre le pub anglais « Crooked House »

Deux hommes, âgés de 33 et 66 ans, ont été arrêtés en lien avec un incendie criminel présumé contre Himley, le pub Crooked House en Angleterre.

Le pub, construit pour la première fois comme ferme en 1765, est devenu une icône locale après avoir commencé à s’affaisser d’un côté en raison des vastes mines de charbon dans les environs.

Surnommé « le plus farfelu de Grande-Bretagne », le pub a été rasé au bulldozer le 7 août, deux jours après avoir été incendié.

Deux hommes ont été arrêtés jeudi, soupçonnés d’avoir incendié un pub britannique historique du centre de l’Angleterre, célèbre pour ses murs de travers et ses fondations affaissées, a annoncé la police.

Les suspects étaient interrogés par la police du Staffordshire au sujet de l’incendie du 5 août qui a ravagé le pub Crooked House du XVIIIe siècle dans le village de Himley, à 110 miles au nord-ouest de Londres.

Les habitants pleurant la perte de la taverne, qui avait récemment été vendue, ont été doublement dévastés lorsque ses restes squelettiques calcinés ont été détruits au bulldozer deux jours plus tard, avant que la cause de l’incendie n’ait été déterminée et avant que les autorités locales n’aient accordé l’autorisation de la démolir.

Les fans du pub surnommé « le plus farfelu de Grande-Bretagne » en raison de ses fondations effondrées et de ses murs en pente espéraient qu’il serait restauré et nombreux sont ceux qui font maintenant pression pour qu’il soit reconstruit brique par brique.

Un homme de 66 ans de Dudley et un homme de 33 ans de Milton Keynes ont été arrêtés, soupçonnés d’incendie criminel avec intention de mettre leur vie en danger, a indiqué la police.

Le pub, construit comme ferme en 1765, a commencé à s’enfoncer d’un côté en raison de l’exploitation minière intensive du charbon dans la région. C’est devenu un pub connu sous le nom de The Siden House vers 1830 – du nom du mot dans le dialecte local qui signifie tordu.

Dans les années 1940, après avoir été rebaptisé Glynne Arms, le pub a été jugé dangereux jusqu’à ce que les nouveaux propriétaires le renforcent afin qu’il soit structurellement solide tout en conservant son charme asymétrique.

Elle s’appelait alors The Crooked House et devint une destination touristique. Un côté du bâtiment était environ 4 pieds plus bas que l’autre et il était connu pour son horloge grand-père inclinable et son bar où les pièces de monnaie et les billes semblaient rouler vers le haut.

Quelques jours avant l’incendie, une pétition en ligne avait été lancée pour sauver le bar car les promoteurs qui l’avaient acheté envisageaient de l’utiliser pour autre chose. La pétition « Sauvons la maison tordue » comptait plus de 22 000 signatures jeudi.

Lorsque l’incendie s’est déclaré, les pompiers n’ont pas pu atteindre le pub car un gros tas de terre s’était accumulé sur une route rurale.

Des manifestants se sont présentés lundi pour tenter d’empêcher les engins lourds de participer à une opération de sauvetage.

Le South Staffordshire Council a déclaré qu’il était parvenu à un accord avec les nouveaux propriétaires pour conserver les briques et les éléments de fondation sur le site et qu’il surveillerait les travaux.