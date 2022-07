2 hommes arrêtés après avoir prétendument volé une voiture, fuyant vers Midway

Les deux hommes ont échappé à la police après avoir volé une voiture à Kelowna et l’avoir abandonnée à Midway

Les deux suspects ont volé une voiture à Kelowna jeudi et ont depuis été arrêtés. La GRC ne demande plus aux résidents de les surveiller. (Photo d’archive)

La GRC de Midway a arrêté les deux suspects qui auraient abandonné une voiture volée après avoir fui la police.

Les deux suspects auraient volé un véhicule à Kelowna le 21 juillet. Les tentatives de la police pour arrêter le véhicule ont échoué et les suspects se sont enfuis à Midway.

Le véhicule a été retrouvé près d’un talus dans le secteur de la rue Florence et du chemin Fritz.

La GRC ne demande plus aux résidents de Midway d’être à l’affût des suspects.

