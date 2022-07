2 hommes accusés de tentative de meurtre dans le canton de Joliet libérés de prison – Shaw Local

Deux hommes accusés de tentative de meurtre sur l’un des pères des hommes lors d’une fusillade dans le canton de Joliet le 14 juin ont été libérés de prison après qu’un juge a autorisé une réduction de leur caution de 1 million de dollars.

John Hernandez Jr., 20 ans, et Angel Vargas, 21 ans, tous deux de Joliet, ont été inculpés ensemble d’une accusation selon laquelle les deux auraient tenté de tuer le père de Hernandez, âgé de 46 ans, le 14 juin en lui tirant dessus avec une arme à feu. le pâté de maisons 500 de Miami Street dans le canton de Joliet.

Une audience a eu lieu le 12 juillet pour les deux hommes après que leur avocat, Chuck Bretz, a déposé une requête en réduction de leurs obligations, selon les archives judiciaires.

Bretz a fait valoir dans des motions pour les deux hommes que leurs obligations d’un million de dollars étaient “oppressives” et “excessives” en vertu du huitième amendement de la Constitution américaine, qui interdit au gouvernement d’imposer une caution excessive.

La juge Carmen Goodman a accordé les requêtes de Bretz. Elle a réduit la caution d’Hernandez à 100 000 $ et la caution de Vargas à 50 000 $.

Le 12 juillet, Vargas a été libéré de prison après avoir versé 10 % de sa caution, et Hernandez a été libéré le 15 juillet après avoir versé 10 % de sa caution, selon les registres de la prison.

Hernandez a toujours une affaire en cours depuis 2020 dans laquelle il est accusé d’avoir tiré avec une arme à feu sur un véhicule à Joliet dont il savait qu’il était occupé par une personne. Il a également été accusé dans la même affaire d’avoir quitté les lieux d’un accident impliquant deux véhicules à Joliet.

Le père de Hernandez a demandé une ordonnance de protection contre lui alléguant que son fils avait vandalisé sa maison en peignant à la bombe le mot “vif d’or” sur la propriété et “d’autres choses liées aux gangs”.

L’acte d’accusation contre Hernandez et Vargas alléguait qu’Hernandez avait violé l’ordre de protection de son père contre lui en essayant de lui tirer dessus.

Hernandez et Vargas ont également été inculpés dans l’acte d’accusation d’avoir tiré et blessé une femme de 37 ans avec une arme à feu. Elle a été nommée membre de la maison du père de Hernandez dans son ordre de protection.

L’incident qui a conduit à l’arrestation de Hernandez et Vargas a commencé vers 23 heures le 14 juin, lorsque les adjoints du shérif du comté de Will sont arrivés dans le bloc 500 de Miami Street, qui se trouve dans la partie est du canton de Joliet.

Le père de Hernandez et la femme de 37 ans ont déclaré aux députés qu’ils étaient assis sur leur porche lorsque deux hommes les ont approchés à pied et leur ont tiré plusieurs balles, selon les archives judiciaires et une déclaration du bureau du shérif du comté de Will.

Le père de Hernandez n’a pas été blessé, mais la femme de 37 ans a été blessée par balle au coude droit et au dessus de son pied droit, a indiqué la police.