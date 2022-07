2 hommes accusés de meurtre au premier degré dans la mort par balle de Ripudaman Singh Malik

Deux hommes ont été accusés de meurtre au premier degré dans l’assassinat ciblé de Ripudaman Singh Malik, qui a été acquitté dans les attentats à la bombe contre Air India en 1985 et abattu le 14 juillet.

L’équipe d’enquête intégrée sur les homicides (IHIT) a déclaré mercredi dans un communiqué de presse que des accusations avaient été portées contre Tanner Fox, 21 ans, et Jose Lopez, 23 ans.

IHIT tiendra une conférence de presse à 15 h 00 PT.

Malik, 75 ans, a été abattu à plusieurs reprises le matin du 14 juillet devant son entreprise familiale, Papillon Eastern Imports, sur la 128e rue à Surrey, en Colombie-Britannique.

Malik et son co-accusé Ajaib Singh Bagri ont été acquittés en 2005 des accusations de meurtre de masse et de complot liées à deux attentats à la bombe visant des vols d’Air India qui ont tué 331 personnes, principalement des régions de Toronto et de Vancouver.

Au cours des dernières années, Malik a été président de l’école Khalsa et a géré deux des campus des écoles privées à Surrey et à Vancouver. Il a également été président de la Khalsa Credit Union de Vancouver, qui compte plus de 16 000 membres.