2 hommes accusés de la mort d’un homme acquitté de l’attentat d’Air India

La police a déclaré mercredi que Tanner Fox, 21 ans, et Jose Lopez, 23 ans, avaient été inculpés.

Un véhicule avec des personnes à l’intérieur avait attendu des heures ce matin-là avant que Malik ne se présente et il a été abattu vers 9h30, a indiqué la police. Le même véhicule, un Honda CRV blanc, a été retrouvé incendié non loin du lieu de la fusillade.

Un employé qui travaille dans un lave-auto à proximité a déclaré avoir entendu des coups de feu le matin où Malik a été tué et a couru dehors pour le trouver inconscient dans sa Tesla rouge.

Malik et son co-accusé, Ajaib Singh Bagri, ont été déclarés non coupables de meurtre et de complot dans les attentats à la bombe contre Air India le 23 juin 1985.