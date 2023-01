2 hommes accusés dans le comté de Will de fraude sur les prêts PPP, arrêtés dans le cadre de «l’opération New Year’s Resolution» – Shaw Local

Deux hommes accusés d’avoir fraudé le programme de protection des chèques de paie figuraient parmi les 10 suspects dans des affaires non liées qui ont été appréhendés la semaine dernière dans le cadre de «l’opération New Year’s Resolution» du département de police de Joliet.

Cristian Ambriz, 21 ans, d’Elwood, et Maurice Robinson, 46 ans, de Joliet, ont été arrêtés jeudi dans le cadre de cette opération qui impliquait l’arrestation de huit autres suspects dans des affaires non liées.

Les accusations portées contre Ambriz et Robinson étaient le résultat d’une enquête sur une activité frauduleuse du programme de protection des chèques de paie appelée «Opération Triple P».

Ambriz a été identifié comme suspect dans l’enquête après avoir été accusé d’avoir obtenu frauduleusement 19 582 $ en fonds de prêt PPP alors qu’il aurait faussement signalé une perte de revenus pour un salon, selon le sergent de police de Joliet. Dwayne anglais.

Robinson a été identifié comme suspect dans l’enquête après avoir également été accusé d’avoir obtenu frauduleusement 20 282 $ en fonds de prêt PPP alors qu’il aurait faussement signalé une perte de revenus pour un service de taxi, a déclaré English.

Jeudi, Ambriz a été placé en garde à vue à sa résidence d’Elwood tandis que Robinson a été placé en garde à vue à sa résidence de Joliet, a déclaré English.

Lors d’une conférence de presse le 21 septembre, les responsables de la police de Joliet ont répertorié Ambriz et Robinson parmi les 25 suspects accusés d’avoir fraudé le programme de prêts PPP. Le programme a été mis en place pendant la pandémie de COVID-19 pour aider les entreprises en difficulté à faire leur paie.

Le détective de la police de Joliet, James Kilgore, prend la parole lors d’une conférence de presse concernant une opération conjointe qui a abouti à l’arrestation et à l’inculpation de 25 accusés dans une fraude de prêt du programme de protection des chèques de paie. Mercredi 21 septembre 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Dimanche, la plupart de ces suspects ont été emprisonnés et certains étaient soit déjà en prison lorsque les accusations ont été portées, soit ils se sont volontairement rendus au tribunal. Un mandat est toujours en cours pour l’arrestation de Matthew Millirons, 24 ans, selon les archives judiciaires.

L’enquête sur la fraude au prêt PPP a été lancée en novembre 2021 par le département de police de Joliet, le bureau du procureur de l’État du comté de Will et la division du racket et de la fraude du bureau de l’inspecteur général du département américain du Travail, a déclaré English.

La police de Joliet a également collaboré avec le US Marshals Task Force et les US Homeland Security Investigations.

La fraude au prêt PPP se produit lorsqu’un fraudeur envoie une demande falsifiée à une banque, la banque envoie cette demande d’approbation au gouvernement fédéral et la banque envoie l’argent au fraudeur, selon le site Web pour le Comité de responsabilisation en réponse à la pandémie. Le comité a été créé par le Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act.