2 grizzlis suivent les randonneurs sur un sentier pendant 20 minutes dans le parc national Banff

Deux gros grizzlis ont suivi 13 randonneurs sur un sentier du parc national Banff pendant 20 minutes – l’un d’eux ayant même fait quelques courses rapides vers le groupe.

« Ce n’est pas tous les jours qu’on pense être aussi près de deux grizzlis », a déclaré Phoebe Nicholson, une guide de Discover Banff Tours qui dirigeait la randonnée le long du sentier du lac Consolation, près du lac Moraine.

« Une expérience assez intense, mais aussi assez étonnante, de voir des animaux comme ça en liberté, juste dans leur habitat naturel, se promener avec nous. »

Nicholson, originaire d’Australie, a déclaré que c’était sa première rencontre avec un grizzly, même si elle avait déménagé au Canada il y a plus d’un an et travaillé à Banff comme guide de randonnée au cours des six derniers mois.

Les grizzlis sont restés 10 à 20 mètres derrière les randonneurs pendant 20 minutes entières, explique Nicholson, qui était le seul à porter un spray anti-ours.

Observez 2 grizzlis qui ont suivi un groupe de randonneurs pendant 20 minutes dans le parc national Banff

« Nous avons eu beaucoup de formation et je parle de [bears] également lors de toutes mes tournées », a-t-elle déclaré, admettant qu’elle était nerveuse. « En termes de connaissances, je savais exactement ce que je devais faire, mais c’est différent de le mettre en action. »

Le groupe a commencé sa randonnée au lac Moraine, près de Lake Louise, l’une des attractions touristiques les plus populaires du parc. L’un des randonneurs a alerté Nicholson de la présence d’ours après avoir entendu un bruissement dans les buissons derrière eux, à environ les deux tiers du chemin du lac Consolation. Nicholson dit que les ours semblaient très gros, mais elle pense qu’il s’agissait d’une mère et de son adolescent.

« Le bébé a fait quelques courses rapides à un moment donné, ce qui pourrait être ce que nous appelons une ‘charge de bluff’, c’est-à-dire qu’ils se précipitent vers vous pour voir quelle va être votre réaction », a-t-elle déclaré.

« D’après mon entraînement, je sais que c’est une chose normale. La meilleure chose à faire est, bien sûr, de rester calme et de garder un rythme lent, donc c’est exactement ce que nous avons fait. »

Finalement, les ours ont quitté les randonneurs et ont continué leur marche vers la montagne une fois que les randonneurs ont atteint le lac Consolation.

« Nous avons tous regardé avec admiration, reprenant notre souffle après ce qui venait de se passer », a-t-elle déclaré.

Les deux grizzlis ont suivi les randonneurs sur le sentier pendant 20 minutes. Nick de Ruyter, directeur du programme WildSmart à l’Institut de la biosphère de la vallée de la Bow à Canmore, affirme que les ours – tout comme les humains – choisissent souvent de marcher sur les sentiers parce que c’est plus facile. (Phoebe Rogers)

Conseils pour rester en sécurité : « arrêtez-vous, parlez, marchez »

Nick de Ruyter, directeur du programme WildSmart à l’Institut de la biosphère de la vallée de la Bow à Canmore, affirme que des rencontres comme celle de Nicholson ne sortent pas de l’ordinaire. Il dit que les ours – tout comme les humains – choisissent souvent de marcher sur les sentiers parce que c’est plus facile.

« En général, quand j’entends des histoires comme celle-ci, ce sont simplement des ours qui essaient de se déplacer d’un point A à un point B, et il se trouve que nous sommes sur leur chemin sur le chemin », a déclaré de Ruyter. « Sortir du sentier en toute sécurité et les laisser passer est probablement l’une des choses les plus simples et les meilleures que vous puissiez faire. »

WildSmart est un programme de conservation destiné à l’éducation et à la sensibilisation liés aux interactions et à la sécurité entre l’homme et la faune. De Ruyter a partagé ses principaux conseils sur ce qu’il faut faire si les gens rencontrent un grizzli.

« Dans mes enseignements, j’utilise trois mots : s’arrêter, parler, marcher. »

De Ruyter dit de ne jamais courir. Au lieu de cela, reculez lentement et éloignez-vous du chemin de l’ours. Dans les cas où reculer lentement pendant de longues périodes peut s’avérer trop difficile, de Ruyter explique que les randonneurs peuvent également quitter lentement le sentier lorsqu’il est possible de le faire en toute sécurité.

Il souligne que quitter la zone lentement, parler à l’ours d’une voix calme et éviter le contact visuel peut être utile, en particulier lors des rencontres avec des grizzlis.

« Évidemment, je recommanderais de sortir mon spray anti-ours et de le préparer, juste au cas où », a déclaré de Ruyter.

Une déclaration par courrier électronique de Parcs Canada rappelle aux visiteurs du parc national Banff de toujours respecter les avertissements ou les fermetures de zones et de rester sur les sentiers officiels. Parcs Canada a exhorté les gens à suivre ces conseils de base en matière de sécurité des ours :