Kemp Powers n’avait pas de générique de film en 2018, lorsqu’il a été convoqué aux studios d’animation Pixar à Emeryville, en Californie, pour donner des notes sur un travail secret en cours. Pendant le vol de Los Angeles, le dramaturge et ancien journaliste a revu 40 minutes de séquences de storyboard brutes envoyées par Pete Docter, le réalisateur oscarisé de «Up» et «Inside Out». « C’était vraiment un manteau et un poignard », a déclaré Powers, ajoutant: « Vous signez une tonne de NDA » Trois ans après la création de « Âme, » le personnage principal du film, Joe Gardner, avait évolué d’un acteur blanc à un pianiste de jazz noir qui – avec sa vie en jeu – découvre sa raison de vivre. Docter et le scénariste Mike Jones sont blancs et avaient besoin d’aide: le premier protagoniste noir des 34 ans d’histoire de l’animation du studio devait se sentir spécifique et authentique. Powers a finalement quitté Emeryville en tant que seul co-scénariste et co-réalisateur noir d’un film Pixar à ce jour. Pendant ce temps, « Une nuit à Miami», Utilisant un scénario qu’il a écrit basé sur sa propre pièce, était en cours de production, avec Regina King faisant ses débuts en tant que réalisatrice. Maintenant, les deux films ouvrent le 25 décembre – «Soul» sur Disney +, «Miami» dans les salles avant la diffusion le mois prochain en tant qu’original d’Amazon – et les deux sont en lice. Mais les collaborateurs de Powers apprennent encore à quel point il a mis dans les films. « Certains de mes amis idiots l’ont appelé en plaisantant Kemp-mas », a déclaré Powers, 47 ans, portant un masque dans sa nouvelle cour dans le quartier de Baldwin Hills à Los Angeles. Plus tard dans la semaine, il respecterait une date limite d’écriture pour Higher Ground Productions et Netflix de Barack et Michelle Obama, puis reprendre les réunions sur un film qu’il réalise pour l’équipe «Lego Movie» de Phil Lord et Christopher Miller.

«J’ai eu une année que les écrivains, les créatifs à Hollywood n’ont jamais eu, jamais», a-t-il déclaré, mais a noté que cela s’est produit pendant l’une des «périodes les plus sombres de l’histoire de notre pays» et a ajouté: «C’est un doux-amer an. »

AU CENTRE de «Soul» et «Miami» sont des hommes qui renaissent une fois qu’ils ont cessé de cacher des parties d’eux-mêmes au monde. Au cours de sa carrière médiatique de 17 ans, Powers s’est distancié de son passé déchirant en racontant les histoires des autres. Puis il s’est éloigné de ses collègues en ridiculisant l’écriture créative qui occupait ses nuits et ses week-ends. Pour trouver sa voix, Powers a dû se couvrir les oreilles. Partageant un nom avec son grand-père et son arrière-grand-père, Kemp Willis Powers est né le quatrième de cinq enfants et le fils aîné, grandissant dans les quartiers de Brooklyn de Coney Island, Kensington et Flatbush. À l’âge de 4 ans, ses parents se sont séparés et les enfants sont restés avec leur mère, Evelyn, infirmière à temps plein dans une maison de retraite et capitaine dans les réserves de l’armée. Son père, James, conduisait un bus affrété pour les touristes et les stars du rock vieillissantes. (Il est décédé d’un cancer du poumon en 2003.) Les sœurs beaucoup plus âgées ont causé assez de problèmes pour qu’un été, un cocktail Molotov explose à la porte de la famille. Pourtant, Powers, qui rêvait de devenir pompier et a travaillé sur un cliché «Soul» rappelant ce rêve, chérit le quartier de sa jeunesse: les jeux de handball chinois avant l’école, les films de kung-fu au drive-in. Il aurait pu rester un Brooklynien toute sa vie sans un tragique accident le 14 avril 1988.

Contre la volonté de sa mère, Powers a ramené deux amis à la maison de l’école pendant qu’elle était au travail. Dans sa chambre, il montra aux garçons – Powers les appelle Chris et Henry – un revolver de calibre .38 qu’elle gardait dans une armoire. Pour plaisanter, Powers a mimé l’insertion d’une balle et a visé Henry, tirant un vrai coup de feu. Powers a couru vers un voisin pour demander de l’aide, mais l’homme a refusé et il était trop tard. Henry et Powers n’avaient que 14 ans. Les parents en deuil d’Henry ont refusé de porter plainte et un juge a condamné Powers à un an de conseils. Il est devenu obsédé par le fait d’honorer la mémoire de Henry en obtenant un énorme succès. Le jour de son 16e anniversaire, son casier judiciaire a été effacé. Powers a terminé ses études secondaires en Virginie, a fréquenté l’Université Howard et a travaillé sans mentionner Henry à ses pairs. À l’université, il a aidé à créer l’éditeur éphémère Bandes dessinées Flatline. La première bande dessinée qu’il a écrite, «Flatbush Native», mettait en vedette un super-héros qui ne pouvait activer ses pouvoirs qu’en mettant fin à une vie. En 2000, un commentaire du maire de l’époque, Rudolph W. Giuliani, a incité Powers à écrire sur Henry. Un détective de la police, Anthony Vasquez, avait récemment tué un père de 26 ans, Patrick M. Dorismond, devant un bar du West Side. L’arrestation de Dorismond pour vol à l’âge de 13 ans a incité Giuliani à dire que la victime n’était «pas un garçon de chœur», même si Dorismond avait été un garçon de chœur. Il est devenu un autre homme noir mort avec un record, a écrit Powers dans son livre de 2004, «Le tournage: un mémoire.» «Je pourrais un jour me retrouver involontairement en proie au couteau, à la balle ou pire d’une personne incomprise. Si cela se produisait, est-ce que les personnes qui ont eu ces conversations post mortem me décriraient-elles uniquement comme un mineur criminel? Après la publication de «The Shooting», Powers a commencé à rechercher un deuxième livre basé sur une information historique: Immédiatement après avoir remporté son premier championnat du monde des poids lourds en 1964, Cassius Clay a passé la soirée isolée dans une chambre d’hôtel avec Malcolm X, Sam Cooke et Jim Brown . Chaque titan s’est retrouvé à un carrefour majeur: Malcolm X se préparait à quitter la Nation of Islam, Brown se préparait à quitter la Ligue nationale de football, tandis que Cooke et Clay étaient prêts à émerger en tant que militants publics. Alors que Powers rêvait d’écouter leur conversation, il réalisa qu’il pouvait le faire avec une pièce de théâtre.