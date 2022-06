2 Good Things : les films The Secret of Roan Inish et Song of the Sea

Il y a peu de genres de films aussi souvent gratifiants que “un jeune enfant se laisse emporter par des conneries mystiques”, surtout lorsqu’ils sont manipulés par un grand réalisateur. De HE à Enlevée comme par enchantement à Le Labyrinthe de Pan au récent Petite Maman, les histoires d’enfants qui rencontrent l’inexpliqué semblent être un moyen infaillible de raconter des histoires sur la transition incertaine de l’enfance à l’âge adulte. Les mêmes rythmes de passage à l’âge adulte qui peuvent sembler lourds dans un traitement plus réaliste de ces thèmes se sentent souvent rafraîchissants et nouveaux lorsqu’ils sont masqués par les métaphores fournies par la fantaisie ou la science-fiction.

Il existe un sous-genre encore plus étonnant dans ce sous-genre : les films sur les selkies.

Dans le folklore irlandais, un selkie est un phoque qui se transforme en personne et vice versa. Les personnes qui peuvent se métamorphoser en animaux sont une constante des traditions folkloriques du monde entier, mais ce qui fait du conte selkie un si bon véhicule pour les histoires de passage à l’âge adulte, c’est sa poignante inhérente. Dans de nombreuses histoires, le selkie peut se transformer en forme humaine et passer de nombreuses années sur terre, même tomber amoureux et avoir des enfants, mais toujours, la mer les appellera. Un jour, enfin, ils entendront cet appel et reviendront, laissant leurs proches tristes de les avoir perdus, mais heureux de leur bonheur retrouvé dans les vagues.

Le mythe vit au centre de John Sayles Le secret de Roan Inishun film d’action en direct de 1994 sur une jeune fille à la recherche de son frère perdu depuis longtemps, et Tomm Moore Chant de la mer, un film d’animation de 2014 sur un garçon qui découvre que sa sœur cadette est une selkie. (Le film de 2009 Ondine comporte également des selkies. Cependant, il ne s’agit pas d’enfants acceptant leur maturation et/ou leur mortalité, donc cela ne compte pas.) Moore vit et travaille en Irlande, et Sayles est irlandais-américain, donc leur intérêt pour la légende selkie semble presque autant une exploration de leurs propres identités car c’est un bon fil pour construire un film autour.

Rouan Inish est de loin le plus inattendu des deux films. Sayles est un titan du cinéma indépendant américain, surtout connu pour des films comme le drame “old friends reunite” de 1980 Retour du Secaucus 7le drame historique syndical de 1987 Matewanet un western de 1996, L’étoile solitaire. Tous ces films sont à des degrés divers, mais vous ne regarderiez aucun d’entre eux en pensant: “Je devrais regarder ça avec mon enfant.” Encore Rouan Inish est un excellent film à regarder avec un enfant qui aime quelque chose d’un peu plus contemplatif que le tarif habituel des enfants.

Le film suit Fiona, une fille qui va vivre avec ses grands-parents sur la côte irlandaise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’est la légende familiale que l’ascendance de Fiona comprend des selkies et que son jeune frère, que l’on croyait mort, a en fait été emporté en mer où il est actuellement élevé par des phoques. Les secrets pourraient résider sur l’île mystérieuse de Roan Inish, où vivait la famille de Fiona. Alors que Fiona entame un projet de rénovation d’anciens cottages familiaux de Roan Inish tombés en ruine, elle en apprend également davantage sur la blessure encore ouverte de la disparition de son frère, ainsi que sur d’autres chagrins familiaux.

Fiona est jouée par la merveilleuse Jeni Courtney, une actrice qui n’a fait que deux longs métrages et qui a remporté le rôle après que Sayles ait auditionné 1 000 acteurs pour le rôle. Ce qui fait que le film fonctionne, c’est à quel point elle joue subtilement et parfaitement le moment de l’enfance où vous commencez à réaliser que l’histoire de votre famille s’étend au-delà du moment de votre naissance et que vous commencez à comprendre toutes les émotions plus profondes qui menacent de jaillir chez vos parents et grands-parents. L’habileté de Sayles à ancrer ces vérités dans des moments calmes et mélancoliques entre grands-parents et petits-enfants crée quelque chose de vraiment émouvant.

Chant de la mer concerne également une relation entre frères et sœurs, bien que dans ce cas, le frère aîné Ben essaie de donjon sa sœur cadette, Saoirse, de s’enfuir pour rejoindre les phoques. La mère de Ben et Saoirse a disparu la même nuit que Saoirse est née, ce qui fournit un riche courant de métaphore. Vous pouvez facilement lire ce film comme étant l’histoire d’un enfant à qui sa mère manque, blâmant son jeune frère pour la mort de la mère en couches.

Ou vous pourriez le lire comme un film sur une fille qui peut se transformer en phoque. Ben et Saoirse sont élevés par leur père veuf, Conor, dans un phare le long de la côte irlandaise. Au début du film, Saoirse découvre un étrange manteau enfermé dans un placard. Lorsqu’elle le met au bord de la mer, elle se transforme en phoque et peut gambader et jouer avec les autres phoques. Lorsque Conor l’attrape, cependant, il prend le manteau, l’enferme dans une malle et le jette à la mer. Puis, pour faire bonne mesure, il déménage ses enfants dans une ville très éloignée.

Et ce n’est que le premier tiers du film. Le reste de l’histoire se déroule lors d’une étrange nuit d’Halloween lorsque les esprits conduisent Ben et Saoirse de plus en plus près de la vérité sur ce qui est arrivé à leur mère (et aussi un tas de phoques animés super mignons).

Chant de la mer est le deuxième film de la “trilogie folklorique irlandaise” de Moore, aux côtés Le secret de Kels (2009) et Marcheurs de loups (2020). Les trois films sont formidables, mais j’ai un faible dans mon cœur pour Chant de la mer, simplement parce qu’il évoque magnifiquement la tristesse au cœur du mythe selkie. La structure du film est comme un sanglot que les personnages retiennent, qui se libère finalement lorsque le film atteint un point culminant gracieux et élégiaque.

Cette tristesse anime les deux films, vraiment, parce que le mythe selkie a toujours été sur le chagrin et la nature inexplicable de la mort. Pendant la plus grande partie de l’histoire de l’humanité, les enfants ont dû grandir dans un monde où leurs parents ou d’autres êtres chers pourraient soudainement disparaître. Ni Chansonc’est Ben ni Rouan InishFiona peut tout à fait s’adapter à cette réalité. L’histoire des deux films oblige les deux enfants à affronter quelque chose que beaucoup d’enfants commencent à réaliser juste avant l’adolescence : les personnes que vous aimez vont mourir un jour.

Le mythe selkie, cependant, permet une dernière chance de se reconnecter, une seconde chance qui pourrait aboutir à une fin heureuse ou simplement aboutir à une dernière chance de dire au revoir. Quelque part là-bas dans la mer, des phoques jouent, et si vous pouvez vous réjouir de cela, vous pouvez espérer que quelqu’un que vous avez aimé et perdu pourrait également être là-bas, juste au-delà des vagues.

Le secret de Roan Inish est disponible en streaming gratuitement (avec des publicités) sur un certain nombre de plates-formes, y compris Tubi, Pluton TVet Youtube. Vous pouvez également l’acheter ou le louer numériquement sur toutes les principales plateformes. Chant de la mer est disponible à l’achat et à la location numérique sur toutes les principales plateformes. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.