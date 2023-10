2 généraux supérieurs purgés du gouvernement militaire du Myanmar sont condamnés à perpétuité pour corruption

BANGKOK (AP) — Un tribunal militaire au Myanmar déchiré par les conflits a condamné deux généraux de haut rang à la prison à vie après avoir été reconnus coupables de haute trahison, d’acceptation de pots-de-vin, de possession illégale de devises étrangères et de violation de la discipline militaire, ont rapporté les médias d’État. Mercredi.

Les peines semblent être les plus sévères jamais prononcées contre les hauts responsables des organes administratifs militaires créés après que l’armée a pris le pouvoir au gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi il y a plus de deux ans et demi. Depuis lors, le pays est en proie à des troubles, avec une résistance armée généralisée au régime militaire.

Parmi ces officiers figure le lieutenant-général Moe Myint Tun, qui a été chef d’état-major de l’armée, a été membre du Conseil d’administration de l’État au pouvoir et a présidé trois principaux organes de surveillance économique. Il a été condamné « à subir le transport » pour une peine de 20 ans équivalant à une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Le « transport » est un terme juridique archaïque désignant le bannissement vers un lieu éloigné, généralement une colonie pénitentiaire.

Yan Naung Soe, un général de brigade qui était co-secrétaire de l’un des comités présidés par Moe Myint Tun, a été condamné à la même peine de prison, selon le journal Global New Light of Myanmar.

Tous deux étaient décrits dans le rapport comme d’anciens généraux, ce qui signifie qu’ils avaient déjà été renvoyés de l’armée.

Le mois dernier, les deux policiers auraient été arrêtés dans la capitale Naypyitaw et auraient fait l’objet d’une enquête, à la suite de l’arrestation de nombreux opérateurs privés qui auraient soudoyé Moe Myint Tun et ses subordonnés. Moe Myint Tun a été démis du Conseil d’administration de l’État lors d’un remaniement fin septembre.

Lors d’une réunion tenue quelques jours après le remaniement, le général Min Aung Hlaing, chef militaire du Myanmar, aurait déclaré à ses collègues membres du Conseil au pouvoir qu’ils avaient été nommés parce qu’ils étaient considérés comme dignes de confiance et que ceux qui abuseraient de leur rang seraient punis. suspendu et puni.