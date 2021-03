L’Académie norvégienne des sciences et des lettres, qui administre le prix, a cité le Dr Lovász et le Dr Wigderson «pour leurs contributions fondamentales à l’informatique théorique et aux mathématiques discrètes, et pour leur rôle de premier plan dans leur transformation en domaines centraux des mathématiques modernes. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy