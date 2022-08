2 gagnants et 1 perdant des primaires du Kansas, du Missouri et du Michigan

Les électeurs de cinq États – Arizona, Kansas, Michigan, Missouri et Washington – se sont rendus aux urnes mardi pour sélectionner qui passera à une série d’élections générales compétitives et, dans un cas, nous parler des ramifications politiques du Suprême Décision de la Cour de juin annulant le droit à l’avortement.

Les votes sont toujours comptés dans les courses clés, y compris les primaires du GOP de l’Arizona pour le gouverneur, le Sénat et le secrétaire d’État, et la primaire du représentant Peter Meijer (R) dans le Michigan. Voici deux gagnants et un perdant sur la base de ce que nous savons des résultats de mardi jusqu’à présent.

Gagnant : Droit à l’avortement

Le Kansas a été le premier État à inscrire le droit à l’avortement sur le bulletin de vote, lors d’un référendum, depuis la décision de la Cour suprême de cet été annulant Roe contre Wade. Et les droits à l’avortement ont gagné gros.

Kansans a rejeté un amendement à la constitution de l’État qui aurait supprimé les protections du droit à l’avortement, votant pour le faire à deux chiffres. La Cour suprême de l’État du Kansas avait précédemment statué que la constitution de l’État protégeait le droit à l’avortement. Cet amendement, soutenu par des organisateurs conservateurs, aurait supprimé un obstacle crucial à la capacité de la législature de l’État républicain à promulguer des interdictions d’avortement plus agressives que celle de 22 semaines dont elle dispose actuellement.

Le résultat de mardi est une déclaration assez importante compte tenu des obstacles auxquels les défenseurs des droits à l’avortement ont été confrontés : une formulation confuse de la mesure (voter “non” signifiait maintenir les protections en place), un État où les républicains sont largement plus nombreux que les démocrates et une liste de primaires du GOP que les républicains espéraient jus leur taux de participation par rapport à celui des démocrates.

Ce calcul, cependant, était erroné. La participation a été massive dans l’ensemble du conseil politique, dépassant de loin les deux primaires précédentes. Dans le comté de Johnson, qui contient la banlieue de Kansas City, près de quatre fois plus de votes anticipés ont été exprimés cette année, par rapport à la même primaire en 2018, selon le Kansas City Star.

Le secrétaire d’État Scott Schwab a déclaré que, sur la base de preuves anecdotiques, le taux de participation aujourd’hui pourrait correspondre au taux de participation à l’élection présidentielle générale de 2008. Ce serait un taux de participation d’environ 50%, bien au-dessus du taux de participation de 36% que son bureau avait prédit plus tôt cette semaine. #ksleg – Katie Bernard (@KatieJ_Bernard) 3 août 2022

Pour l’instant, le droit à l’avortement est préservé dans un État qui, comme l’a rapporté Rachel Cohen de Vox, s’attend à un afflux massif de femmes des États voisins cherchant des soins d’avortement. Et, pour les démocrates qui ont vu le retour de bâton sur la décision de la Cour suprême comme un moyen de mobiliser leurs électeurs, le premier indicateur est une grande victoire.

Vainqueur : ERIC (Schmitt, c’est-à-dire)

Après des mois de lobbying de la part des candidats au Sénat du GOP du Missouri, Trump a émis une non-approbation de troll à la veille de la primaire. Dans un communiqué publié lundi, il s’est dit “fier d’annoncer qu’ERIC a mon approbation complète et totale!” laissant les candidats Eric Greitens, l’ancien gouverneur en disgrâce du Missouri, et Eric Schmitt, l’actuel procureur général de l’État, les mains vides et heureux de publier des tweets simultanés vantant «l’approbation».

Schmitt a fini par battre à la fois la représentante de six mandats Vicky Hartzler – qui avait le soutien du sénateur Josh Hawley – et Greitens, à deux chiffres. C’est une victoire notable pour Schmitt, qui a gagné sans l’aide de Trump, et qui est le favori aux élections générales de cet automne compte tenu de l’inclinaison républicaine de l’État. La perspective d’une victoire de Greitens en proie à un scandale inquiète de nombreux républicains – et les démocrates espèrent une opportunité de ramassage. Schmitt s’est clairement défini comme un «républicain Trump» et a déjà rejoint d’autres responsables du GOP pour soutenir des poursuites infructueuses contestant les résultats des élections de 2020 dans d’autres États. Mais il a beaucoup moins de bagages que Greitens, et sa victoire réduira la probabilité qu’un siège républicain sûr devienne compétitif.

Schmitt affrontera la démocrate Trudy Busch Valentine, infirmière et descendante de la célèbre famille Anheuser-Busch, lors des élections générales.

Perdant : progressistes

Le redécoupage a opposé deux titulaires démocrates du Michigan dans le 11e district et, accessoirement, a également mis en place une compétition directe entre les deux ailes du parti.

Le représentant progressiste Andy Levin a perdu ce concours face à son collègue modéré, le représentant Haley Stevens. La course controversée impliquait des combats pour le soutien à Israël (Stevens était soutenu par l’AIPAC), des appels aux électeurs noirs et attirait des centaines de milliers de contributions extérieures.

Lors de la primaire du Sénat du Missouri, le vétéran Lucas Kunce a également perdu contre Busch Valentine après avoir monté une campagne populiste axée sur la contestation du pouvoir des entreprises et obtenu le soutien du sénateur Bernie Sanders (I-VT).

Il y avait des points positifs pour les progressistes dans le Missouri et le Michigan, où les représentants Cori Bush (D-MO) et Rashida Tlaib (D-MI) ont facilement résisté aux principaux challengers.