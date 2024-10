2 frères tués dans une inondation aimaient les super-héros, les vaches. 21 étudiants de Buncombe toujours portés disparus

ASHEVILLE – Felix Wisely, neuf ans, aimait tout ce qui est magique. Le surnaturel, le folklore et les créatures auxquelles la plupart ne croient pas. Il « aimait parler de l’inconnu », a déclaré sa famille.

Le frère cadet de Félix, Lucas, 7 ans, avait une affinité particulière pour les super-héros. Il allait à l’école habillé comme un personnage ou un autre, gagnant le sourire des enseignants et du personnel. Il aussi j’ai vraiment aimé les vaches.

Les garçons, élèves de deuxième et troisième années de l’école élémentaire de North Buncombe, sont deux des quatre élèves au moins des écoles du comté de Buncombe tués par la tempête tropicale Helene. Leur père, Lance Wisely, a confirmé leur présence au USA Today Network le 12 octobre.

Le district a annoncé le décès de quatre étudiants le 11 octobre sans fournir de noms, d’âges ni d’écoles fréquentées par les étudiants. Le surintendant Rob Jackson a déclaré que le district « continue de rechercher » 21 élèves supplémentaires.

Lucas Wisely, sept ans, à gauche, et son frère Felix, 9 ans, sur une photo non datée. Les garçons, leur mère Alison Wisely et le fiancé d’Alison, Knox Petrucci, sont morts dans les inondations provoquées par la tempête tropicale Helene.

BCS n’a pas répondu aux demandes du réseau USA Today concernant les tentatives faites pour joindre les familles des étudiants disparus ou si les forces de l’ordre sont impliquées. On ne sait pas non plus quel plan de catastrophe le district avait mis en place avant Hélène.

« La perte de quelqu’un nous diminue », a déclaré Jackson lors d’une réunion d’urgence du conseil scolaire tenue le 11 octobre. « Notre système scolaire est diminué par cette perte. »

Le 3 octobre, les responsables du comté de Buncombe ont confirmé 72 décès, soit environ 60 % des au moins 120 décès confirmés dans l’ouest de la Caroline du Nord, selon un précédent rapport de USA Today. Le 12 octobre, le ministère de la Santé et des Services sociaux de Caroline du Nord a vérifié que 42 décès à Buncombe étaient liés à Hélène, sur la base d’autopsies réalisées.

Les autorités s’attendent à ce que le nombre de morts augmente à mesure que les équipes de recherche et de sauvetage poursuivent leurs efforts de récupération. Le département d’État de la Santé devrait également vérifier davantage de décès liés aux tempêtes à mesure que les autopsies seront terminées.

« Il était évident à quel point ces garçons se sentaient aimés »

Felix et Lucas sont décédés le 27 septembre alors qu’eux, leur mère – Alison « Aly » Wisely – et son fiancé, Knox Petrucci, tentaient d’évacuer leur maison à Green Mountain, une petite ville du comté de Yancey, au sud de Burnsville.

Vers midi, le groupe s’est entassé dans leur voiture pour échapper à la montée des eaux de la rivière Toe qui déborde, a écrit la sœur de Petrucci, Briana Petrucci Yarbrough, dans un communiqué de presse partagé avec le réseau USA Today.

Yarbrough a déclaré qu’un homme avait été témoin de la tentative d’évasion de la famille et avait raconté l’histoire à la famille survivante.

Selon Yarbrough et le père des garçons, le quatuor a tenté de s’enfuir mais leur voiture a commencé à flotter. Ils sont sortis du véhicule et ont tenté de rentrer chez eux lorsqu’« une grosse vague est arrivée et les a tous emportés dans la rivière Toe », a déclaré Lance. a écrit sur Facebook.

Lance Wisely, au centre, avec ses fils Lucas et Felix sur une photo non datée. Les garçons, leur mère Alison Wisely et le fiancé d’Alison, Knox Petrucci, sont morts dans les inondations provoquées par la tempête tropicale Helene.

La maison familiale a finalement été inondée elle aussi, l’eau atteignant jusqu’à 2 pouces du plafond dans certaines pièces, a écrit Lance. Lance, un résident du comté de Buncombe, s’est demandé si la famille se serait mieux comportée si elle était restée sur place.

Le 2 octobre, cinq jours après que le groupe ait été balayé, Lance a écrit qu’ils étaient tous présumés morts.

Un jour plus tard, il a écrit que les premiers intervenants avaient trouvé le corps d’Alison dans le Tennessee. Le 4 octobre, il a mis à jour le message, affirmant que les équipes de récupération avaient retrouvé Félix et Lucas.

Lorsque les premiers intervenants sont entrés dans la maison familiale, ils ont trouvé leur chien, Reishi, vivant. Elle flottait sur un matelas dans une chambre dont la porte était fermée. Il a fallu l’ouvrir avec une hache car il était tellement gorgé d’eau, a déclaré Yarbrough.

Le gecko léopard tacheté de Félix, Sheila, a également survécu et a été retrouvé par des voisins. Une semaine plus tard, le chat de la famille, Mowgli, a également été retrouvé.

Moonpie, le « chien doux et sensible » de la famille, est toujours porté disparu, a déclaré Yarbrough.

Moonpie, le chien de la famille Wisely. Le chien est toujours porté disparu suite aux inondations d’Hélène.

Dans une publication sur Facebook du 3 octobre, Lance a déclaré qu’il avait rejoué les nombreuses « et si » qui auraient pu se produire le 27 septembre.

Et s’ils étaient restés chez eux ? Rester dans une chambre aurait-il pu les sauver, comme cela a été le cas pour leur chiot ? Ou peut-être, a écrit Lance, la famille aurait grimpé sur la table de leur cuisine et aurait fait semblant d’être des pirates « ou autrement en mer pour essayer d’aider les enfants à avoir moins peur ».

« C’est ce que j’ai imaginé lorsque j’ai réalisé pour la première fois que leur maison avait probablement été inondée », indique la publication sur Facebook. « Cela aurait mal tourné aussi. »

Yarbrough a déclaré que tandis que les familles survivantes, y compris les grands-parents des garçons, sont aux prises avec la mort de leurs proches, elles se souviennent également d’eux avec tendresse.

Alison Wisely, à gauche, avec son fiancé Knox Petrucci. Eux, ainsi que les fils d’Alison, Lucas, 7 ans, et Félix, 9 ans, sont morts dans les inondations causées par la tempête tropicale Hélène.

Elle a qualifié Aly de « mère la plus aimante », affirmant que la femme « encourageait ses enfants à développer leur imagination et nourrissait leur esprit créatif, aimant et drôle ».

Aly, 31 ans, travaillait comme responsable des opérations du sanctuaire au Carolina Memorial Sanctuary, où elle « guidait doucement les autres dans leurs moments de deuil », a déclaré Yarbrough.

Pendant ce temps, Knox, 41 ans, était apiculteur local, gestionnaire et éducateur communautaire chez Honey & the Hive à Weaverville. Il était également un aspirant forgeron, musicien et artiste.

« En plus d’être un défenseur de la Terre et des abeilles, Knox a toujours été là pour ses amis qui étaient comme sa famille et qui a inspiré les autres dans la façon dont il a vécu sa vie avec authenticité, amour et acceptation sans limites », a déclaré Yarbrough.

Et Yarbrough a qualifié les garçons de « bien-aimés, curieux, précoces » et « doux ».

Elle a ajouté qu’elle était « tellement impressionnée » par la façon dont Lance, sa partenaire Sarah, Aly et Knox étaient coparentaux.

« Il était évident à quel point ces garçons se sentaient aimés et à quel point ils se sentaient libres d’être eux-mêmes colorés et débordants d’imagination », a déclaré Yarbrough.

Lucas Wisely, à gauche, sa mère, Alison Wisely, au centre, et son frère Felix Wisely, sur une photo plus ancienne. Le fiancé des Wisely et Alison, Knox Petrucci, est mort dans les inondations causées par Hélène.

Plans de catastrophe BCS inconnus

Districts scolaires WNC ont signalé que leur personnel effectuait des contrôles sociaux dans le sillage d’Hélène, mais les écoles du comté de Buncombe sont l’un des premiers districts à fournir le bilan des décès d’élèves.

BCS est le plus grand district de la région, comprenant 45 écoles réparties dans six districts. Il compte des milliers d’étudiants et des centaines d’employés.

Parmi ses plus de 22 200 étudiants, le district a établi des contacts directs avec tous sauf 21, ont indiqué les responsables le 11 octobre. Tout le personnel a été contacté.

Alors que les responsables de BCS ont déclaré lors de la réunion qu’ils avaient des « plans de communication » menant à Hélène – y compris avec les premiers intervenants locaux, étatiques et nationaux – les responsables n’ont pas fourni de détails sur le plan de catastrophe du district.

Une page Web du district intitulée « Écoles sûres » fournit des détails sur les procédures liées à la violence scolaire, à la gestion des crises et aux interventions d’urgence, mais la page ne semble pas avoir été récemment mise à jour.

Alison Wisely et ses fils, Lucas Wisely, 7 ans, et Felix, 9 ans, sur une photo non datée. Les garçons, leur mère et le fiancé d’Alison, Knox Petrucci, sont morts dans les inondations provoquées par la tempête tropicale Hélène.

Un document intitulé « BCS Safe Schools Plan » est disponible en ligne, bien qu’il ait été révisé pour la dernière fois en 2013.

Et, malgré sa table des matières comportant une section intitulée « Protocoles en cas de conditions météorologiques extrêmes/catastrophes naturelles », ces pratiques ont été supprimées du document public.

Le district n’a pas répondu aux questions du réseau USA Today concernant le protocole de catastrophe du district, son fonctionnement et les défis rencontrés.

La prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration de BCS est prévue pour le 14 novembre. Le district n’a pas encore de date de réouverture, mais a déclaré le 11 octobre que 44 des 45 écoles avaient l’électricité, 13 avaient l’eau et 39 avaient Internet.

Une collecte de fonds GoFundMe a été créée pour soutenir les familles survivantes de Felix, Lucas, Aly et Knox gofundme.com/f/honoring-alison-knox-felix-and-lucas.

L’école primaire de North Buncombe exhorte également les résidents à honorer la famille en participant au « Wisely Wednesday » le 16 octobre. a écrit sur Facebook que ceux qui participent devraient se porter volontaires « comme le ferait Aly », lire quelque chose de « magique » pour Félix ou s’habiller comme un super-héros en l’honneur de Lucas.

Les familles sont encouragées à prendre des photos de leur participation et à les envoyer par courrier électronique à [email protected]. Ils seront publiés sur la page Facebook de l’école en hommage à la famille Wisely.

Isabel Hughes est une journaliste de sécurité publique basée au Delaware qui aide le Asheville Citizen Times dans sa couverture post-Hélène. Elle peut être contactée à [email protected]. Pour toutes les dernières nouvelles, suivez-la sur X à @izzihughes_

