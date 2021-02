TOPEKA, Kan. (AP) – Deux frères du Kansas et de l’Idaho ont été arrêtés vendredi sur des accusations fédérales découlant de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain, a annoncé le FBI.

William Pope, de Topeka, Kansas, et Michael Pope, de Sandpoint, Idaho, ont été arrêtés sur des accusations fédérales d’obstruction ou d’entrave à toute procédure officielle, provoquant des troubles civils et d’autres chefs d’accusation. Un affidavit détaillant les allégations portées contre eux n’était pas immédiatement disponible.

William Pope, 35 ans, a été arrêté sans incident et détenu sans caution dans la prison du comté de Shawnee. Il n’a pas immédiatement renvoyé un message téléphonique ou répondu à un e-mail sur son compte de l’État du Kansas pour demander des commentaires.

En 2019, William Pope s’est présenté sans succès pour le conseil municipal de Topeka. En octobre 2020, il figurait sur la liste des membres du comité de la circonscription républicaine du comté de Shawnee. Il a également travaillé pendant 10 mois en tant qu’auditeur débutant pour la Division législative du post-audit, l’agence officielle d’audit de l’État, de novembre 2018 à août 2019. Le chef de la division, Justin Stowe, a déclaré vendredi que William Pope avait quitté son poste pour participer. dans le programme de doctorat de l’État du Kansas.

Un comité de l’Assemblée législative du Kansas supervise le travail de la Division du post-audit, mais il s’agit d’une agence non partisane, et Stowe a déclaré qu’il ne permettait pas à son personnel d’être impliqué dans des activités politiques. Stowe a déclaré que le personnel de la division n’avait vu aucune indication des opinions politiques de William Pope pendant qu’il y travaillait.

Le Topeka Capital-Journal a rapporté que William Pope a reconnu au journal qu’il faisait partie des milliers de personnes qui ont pris d’assaut le Capitole américain, et il a été filmé à l’intérieur du bâtiment.

«J’étais au Capitole pour exercer mes droits de premier amendement et rester fidèle aux États-Unis d’Amérique», a déclaré William Pope.

Il a dit qu’il n’avait pas été violent pendant l’émeute, et il s’est dénoncé au FBI quelques jours plus tard parce que «c’était la bonne chose à faire».

William Pope a également été instructeur adjoint à l’Université d’État de Fort Hays de janvier 2016 à mai 2020. Et il a été répertorié comme étudiant au doctorat dans le département d’études en communication de l’Université d’État du Kansas à partir de vendredi.

Les deux écoles ont publié des déclarations vendredi disant qu’elles condamnaient l’insurrection du 6 janvier.

La porte-parole de l’État du Kansas, Michelle Geering, a déclaré que l’université procédait à un examen interne et ne ferait aucun commentaire sur les futures actions du personnel.

Le porte-parole de l’Université d’État de Fort Hays, Scott Cason, a déclaré que l’école n’était au courant d’aucun cas où les opinions politiques de William Pope étaient incluses dans son enseignement, a déclaré Cason.

Michael Pope s’est rendu aux agents du FBI dans l’Idaho et a été placé en détention sans incident. Sa comparution initiale était prévue vendredi après-midi via Zoom au tribunal de district américain de Boise, Idaho.

Deux autres hommes du Kansas, qui faisaient partie des cinq membres des Proud Boys dont les arrestations ont été annoncées jeudi, ont comparu pour la première fois au tribunal vendredi.

William Chrestman, 47 ans, d’Olathe, restera en détention jusqu’à mercredi, date à laquelle un juge fédéral entendra les arguments sur la question de savoir s’il devrait être libéré. Les procureurs ont fait valoir dans un dossier judiciaire que Chrestman, un ancien combattant de l’armée, représentait un risque de fuite et un danger pour la société s’il était libéré, a rapporté le Kansas City Star.

« Libérer l’accusé Chrestman pour rejoindre leur groupe et planifier leur prochaine attaque présente un risque potentiellement catastrophique de danger pour la communauté », indique le dossier.

Un deuxième homme Olathe, Christopher Kuehne, 47 ans, a été libéré sous son propre engagement, mais il a été condamné à être détenu à domicile et à porter un moniteur électrique. Kuehne, un officier à la retraite du Corps des Marines, a déclaré au juge qu’il était traité au ministère des Anciens Combattants pour le SSPT et une lésion cérébrale traumatique.

L’avocat de Kuehne, Robin Fowler, a déclaré vendredi dans un communiqué que Kuehne était dans les Marines pendant plus de 20 ans et avait remporté plusieurs honneurs, dont un Purple Heart pour son service en Irak et ailleurs.

« Il a hâte de traiter les allégations portées contre lui au moment opportun et dans le forum approprié, qui, selon lui, sera devant le tribunal fédéral de Washington, DC », a-t-elle déclaré.