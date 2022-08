2 frères accusés de complot dans un accident de contrebande mortel

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Deux frères mexicains font face à des accusations fédérales après avoir fui les autorités américaines fin juillet et avoir écrasé leur véhicule, tuant deux personnes et en blessant 10 autres à quelques kilomètres de la frontière internationale.

Les procureurs fédéraux ont annoncé mardi que Jorge Garcia-Rascon, 21 ans, et Julio Garcia-Rascon, 19 ans, ont été inculpés de complot en vue de faire passer clandestinement des immigrants ayant entraîné la mort. Ils resteront en détention dans l’attente de leur procès.

L’accident s’est produit après que des agents de la patrouille frontalière ont tenté un arrêt de la circulation. Les frères se sont enfuis malgré les agents qui ont cessé leur poursuite dans l’espoir d’éviter toute sorte de poursuite qui pourrait mettre en danger les occupants ou d’autres véhicules.

Selon une plainte pénale déposée devant le tribunal de district américain, les frères avaient eux-mêmes été passés en contrebande. Le frère aîné, s’exprimant en espagnol, a déclaré aux autorités qu’il transportait d’autres migrants pour rembourser sa dette d’avoir été amené aux États-Unis.

Jorge Garcia-Rason a déclaré que lui et son frère séjournaient dans un motel à El Paso, au Texas, et transportaient des migrants pour une organisation de passeurs sans nom. Il a déclaré avoir transporté six migrants à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, la semaine précédant l’accident.

Julio Garcia-Rascon a déclaré aux autorités qu’il avait autrefois transporté des migrants d’El Paso à Albuquerque et qu’il avait été payé 500 dollars par personne. Selon des documents judiciaires, il a déclaré que son employeur lui avait dit de ne pas s’arrêter si les forces de l’ordre tentaient de l’arrêter.

Un défenseur public nommé pour représenter les frères n’a pas immédiatement renvoyé de message sollicitant des commentaires sur l’affaire.

Le SUV des frères a attiré l’attention des autorités qui patrouillaient près de Santa Teresa, au Nouveau-Mexique. Le SUV semblait alourdi après son passage. Les agents de la patrouille frontalière ont éteint leurs lumières d’urgence et leurs sirènes après l’échec de leur tentative d’arrêter le véhicule.

Le conducteur a continué à accélérer et a fini par perdre le contrôle, renversant et faisant rouler le véhicule.

Les autorités ont déclaré que les frères avaient tenté de fuir l’accident mais avaient été placés en garde à vue.

Dans les semaines qui ont précédé l’accident. La US Customs and Border Patrol a signalé que les autorités travaillant dans le secteur d’El Paso, qui comprend le tronçon de la frontière internationale du Nouveau-Mexique, avaient interrompu 20 programmes de trafic d’êtres humains impliquant des véhicules impliquant près de 130 migrants clandestins.

L’agence a également signalé avoir démantelé trois cachettes fin juillet et trouvé plus de 100 migrants qui se trouvaient illégalement dans le pays. Ces migrants venaient du Guatemala, d’El Salvador, de l’Équateur, du Mexique et du Honduras.

La patrouille frontalière a signalé qu’au cours de l’exercice écoulé, des agents travaillant au Nouveau-Mexique et dans l’ouest du Texas ont localisé plus de 175 cachettes dans lesquelles 1 975 migrants ont été retrouvés.

Les statistiques publiées lundi par le gouvernement fédéral montrent que les migrants ont été arrêtés moins de fois à la frontière américaine avec le Mexique en juillet qu’en juin, mais que les flux étaient encore inhabituellement élevés.

Del Rio, au Texas, était le corridor le plus fréquenté pour les passages illégaux parmi les neuf secteurs de la patrouille frontalière à la frontière mexicaine, avec des agents qui y ont arrêté les migrants 49 563 fois en juillet. La vallée du Rio Grande au Texas, qui a longtemps été la plus fréquentée, était deuxième avec 35 180 arrêts.

Susan Montoya Bryan, Associated Press