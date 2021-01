La police française a ouvert une enquête et une personne a été arrêtée après que deux policiers motocyclistes ont été brutalement battus par un groupe de 15 assaillants au maximum lors d’un contrôle routier de routine à la périphérie de Paris.

Un porte-parole de la police a déclaré que les deux flics avaient été hospitalisés à la suite de l’attaque de dimanche vers 17 heures, heure locale, dans la banlieue parisienne d’Aulnay-sous-Bois.

Les médias français ont rapporté qu’un officier avait des côtes fissurées et une luxation de l’épaule.

Le parquet de Bobigny a confirmé lundi que la police locale enquêtait sur l’incident afin d’identifier les assaillants, et qu’une personne avait été arrêtée.

🇫🇷 Aulnay-sous-Bois: Deux policiers agressés et frappés par une quinzaine d’individus lors d’un contrôle

►Les deux fonctionnaires sont bénis ➡ https://t.co/eoE9GpLqOe pic.twitter.com/gpgsHxdVVR – Actu17 (@ Actu17) 3 janvier 2021

Dans des images publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir deux policiers aux prises avec un homme au sol, tandis que plusieurs personnes donnent des coups de pied aux flics.

Un homme semble crier des encouragements aux assaillants.

Le site d’information français Actu17 a rapporté que pas moins de 15 personnes étaient impliquées dans l’escarmouche, qui aurait éclaté après que la police ait arrêté deux jeunes hommes qui conduisaient également une moto.

Le conducteur du vélo n’aurait pas produit de certificat d’immatriculation et de permis de conduire pour la police, avant que la bagarre impliquant d’autres hommes n’éclate.

Une moto de la police aurait été endommagée au milieu du chahut, tandis que l’un des assaillants aurait volé les clés du véhicule de l’autre policier.

L’attaque a été fortement condamnée par Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France contenant Paris et ses environs.

«Une fois de plus, les policiers ont été lynchés alors qu’ils ne faisaient que leur travail! Face à ces images intolérables, que fait l’Etat pour renforcer le personnel disparu et enfin prononcer des sanctions vraiment dissuasives et forcées? elle a écrit dans un tweet.

