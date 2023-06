2 flics de l’Oklahoma qui ont tué Quadry Sanders seront réintégrés

C’est presque comme si les flics étaient au-dessus des conséquences…

En décembre 2021, deux policiers de Lawton, Oklahoma, Robert Hinkle et Nathan Ronan, ont été licenciés après avoir tué par balle un Noir, non armé, âgé de 29 ans, nommé Quadry Sanders. Hinkle et Ronan répondaient à un appel concernant un homme agitant une arme à feu à l’intérieur d’une maison. Selon le Nouvelles de l’AP, les images de la caméra corporelle de la scène montrent Sanders montrant ses mains tout en tenant un chapeau. Lorsqu’il a partiellement marché derrière un réfrigérateur, Hinkle a tiré quatre coups tandis que Sanders tenait les mains hautes. Lorsque Sanders s’est assis les mains levées, Hinkle, un Noir, a tiré sept autres coups. Suivant l’exemple de son partenaire, Ronan, un homme blanc, a lui-même tiré quatre balles.

Le 30 mai de cette année, un arbitre a décidé que les deux hommes devaient être réintégrés au service de police. Selon leur avocat, cela ne s’est pas encore produit. KSWO-TV rapporte que la ville n’est pas satisfaite de la décision et explore d’autres options juridiques. La loi de l’Oklahoma stipule que la règle d’un arbitre est juridiquement contraignante pour une raison ridicule.

« En vertu de la loi existante de l’Oklahoma, les sentences arbitrales sont juridiquement contraignantes et exigent donc la conformité de la ville, sauf en cas d’appel avec succès », selon le communiqué. « Les responsables de la ville examinent toutes les options pour déterminer s’il faut faire appel. »

Les deux anciens officiers ont été accusés d’homicide involontaire et la mère de Sanders a déposé une plainte pour mort injustifiée contre eux et la ville de Lawton. Nous espérons qu’elle obtiendra tout ce qu’elle demande et plus encore.