2 feux de forêt à Vernon, Lumby tous deux maîtrisés

Deux feux de forêt sont maîtrisés près de Vernon.

Jeudi juste avant 13 h, un incendie a été découvert à North Vernon à Gray Canal Trails. Le brasier étant maîtrisé, il ne se propagera plus. Sur le site Web du BC Wildfire Service, il est indiqué que l’incendie a une superficie de zéro hectare, ce qui signifie que l’incendie était inférieur à 0,1 hectare.

Cet incendie de forêt était d’origine humaine.

Le deuxième incendie a été constaté avant 18 heures jeudi soir au nord de Lumby. Il est également maîtrisé et sa superficie était inférieure à 0,1 hectare. La cause de l’incendie est encore indéterminée, selon BC Wildfire Service.

Des orages épars ont frappé le centre et le sud de l’Okanagan jeudi soir. Malgré la pluie des tempêtes, le temps chaud et la foudre récents peuvent provoquer des incendies de forêt tandis que des vents violents peuvent propager l’incendie.

L’Okanagan ne s’attend à aucun orage vendredi, mais il y en a 60% samedi après-midi (20 mai). Selon Environnement Canada, de nombreuses régions de l’Intérieur et de l’Okanagan seront touchées par la fumée dans les prochaines 24 à 48 heures. Pour cette raison, une déclaration spéciale sur la qualité de l’air est en vigueur. En plus de la qualité de l’air, la visibilité sera également réduite à cause de la fumée.

Avec un changement dans les conditions météorologiques, les conditions de fumée devraient commencer à s’améliorer lentement tout au long de la journée de vendredi.

