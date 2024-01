2 femmes partagent leur expérience du cancer du col de l’utérus et des premiers symptômes

En 2020, Anna Ogo a subi un test Pap dans le cadre d’un examen de routine. Ogo s’est sentie stupéfaite lorsque les résultats étaient anormaux et elle a vite appris qu’elle avait un cancer du col de l’utérus.

“Je savais que cette maladie existait”, a déclaré à TODAY.com l’homme de 35 ans originaire de l’extérieur de Seattle. “Mais je ne savais pas vraiment ce que c’était.”

Ogo a grandi au Japon et n’a jamais reçu le vaccin contre le VPH. Il existe également une stigmatisation autour du virus du papillome humain (VPH) et du cancer du col de l’utérus dans son pays d’origine, dit-elle.

« Il y a beaucoup de malentendus à ce sujet. C’est lié aux activités sexuelles et personne ne veut en parler », dit-elle. «J’ai ressenti de la honte et de la culpabilité.» (La grande majorité des cancers du col de l’utérus sont causés par le VPH, et le VPH est l’infection sexuellement transmissible la plus courante. selon le Herbert Irving Comprehensive Cancer Center de l’Université Columbia.)

Anna Ogo partage son histoire d’avoir été diagnostiquée et traitée pour un cancer du col de l’utérus parce qu’elle souhaite que “tout le monde prenne le risque de prévenir cela”. Avec l’aimable autorisation de Portia Wiggins Photography

Adolescente, Morgan Newman a compris l’importance des tests Pap réguliers dans le dépistage du cancer du col de l’utérus. Mais lorsqu’on lui a proposé le vaccin contre le VPH alors qu’elle était adolescente, elle a refusé.

«Ma mère m’a supplié et supplié de me faire vacciner, mais je l’ai regardée et j’ai dit : ‘Cela ne m’arrivera jamais.’ Je n’aurai jamais ce cancer'”, a déclaré Newman, 33 ans, de Norwalk, Iowa, à TODAY.com. « Me voici huit ans plus tard, recevant un diagnostic de cancer du col de l’utérus lié au VPH. » Les deux femmes partagent leurs histoires pour encourager les gens à se faire vacciner contre le VPH et à se soumettre régulièrement à des dépistages du cancer du col de l’utérus.

“Si je pouvais empêcher quelqu’un d’autre de commettre la même erreur, en pensant que cela ne lui arrivera jamais, (je le veux)”, dit Newman.

Un dépistage systématique révèle un cancer

Pour Ogo et Newman, un test Pap a révélé leur cancer du col de l’utérus.

Avant de recevoir son diagnostic en 2014, à l’âge de 24 ans, Newman souffrait de douleurs et de saignements après un rapport sexuel qui auraient pu être un signe précoce d’un cancer du col de l’utérus.

«J’étais dans une nouvelle relation au cours des deux premiers mois, et les choses peuvent devenir passionnantes et vous explorez», dit-elle. “C’est après avoir eu des rapports sexuels que j’ai vraiment remarqué que les saignements devenaient un problème.”

Même si elle se sentait un peu inquiète, elle n’y a pas répondu immédiatement.

«En tant que femmes, nous minimisons vraiment nos symptômes, notre douleur parce que nous avons tellement d’autres choses avec lesquelles nous jonglons», dit-elle.

Environ un mois plus tard, Newman a subi un test Pap et le test a détecté des cellules anormales. Mais elle avait eu des amis qui avaient eu des tests Pap anormaux dans le passé qui ne s’étaient révélés être rien, alors Newman ne s’en inquiétait pas. Lorsqu’elle a subi une colposcopie – un examen de suivi qui permet aux médecins d’examiner de plus près les cellules cervicales – elle a ressenti une douleur terrible.

Morgan Newman a partagé son expérience avec le Dr Linda Eckert pour son livre « Assez : parce que nous pouvons arrêter le cancer du col de l’utérus ». Avec l’aimable autorisation de Morgan Newman

« La colposcopie était horrible. J’avais une hémorragie sur la table. C’était très douloureux”, dit-elle. « J’ai été orientée vers un gynécologue oncologue et j’avais 24 ans. Je n’ai pas relié les points.

Lors de la visite chez l’oncologue, elle a subi une biopsie pour tester ses cellules cervicales à la recherche d’un cancer. Peu de temps après, elle a appris ce que la biopsie avait révélé.

«J’ai entendu les mots : ‘Je suis désolée, Miss Newman, mais vous souffrez d’un cancer du col de l’utérus’», se souvient-elle. “J’ai été absolument surpris.”

Les médecins ont diagnostiqué à Newman un cancer du col de l’utérus de stade 3 parce qu’il s’était propagé à trois ganglions lymphatiques pelviens.

« J’étais définitivement sous le choc. J’étais un peu en colère », dit-elle, ajoutant qu’on lui a diagnostiqué un adénocarcinome cervical.

Newman a subi six semaines de chimiothérapie, de radiothérapie externe et de radiothérapie interne, également appelée curiethérapie.

«Cela a été un événement traumatisant pour moi en raison du type d’appareils qu’ils utilisent», dit-elle. «Ce qui ne quittera jamais ma mémoire, c’est quand l’infirmière m’a demandé si j’avais des enfants, si j’avais déjà commencé le travail. … Elle a dit que lorsqu’ils retireraient l’appareil, cela ressemblerait beaucoup à un accouchement.

Outre la douleur, cela nous rappelle brutalement que Newman ne portera probablement jamais d’enfants à cause du traitement contre le cancer.

«Je vis avec ce souvenir», dit-elle. “C’est la chose la plus proche que j’aurai jamais eue d’un accouchement.”

Le plan de traitement d’Ogo était différent car elle souffrait d’un cancer du col de l’utérus à un stade précoce et ses médecins ont opté pour une hystérectomie radicale, qui comprenait l’ablation du col de l’utérus et de l’utérus. Elle a gardé ses ovaires mais le traitement l’a mise temporairement en ménopause.

« Au bout de deux ou trois mois, la fonction (ovarienne) est revenue », dit-elle. “Mes médecins ont décidé que je n’étais pas ménopausée, ce qui était une bonne nouvelle.”

Ogo ressent toujours des effets secondaires du traitement, notamment des douleurs pendant la miction et la sensation d’avoir une infection des voies urinaires alors qu’elle n’en a pas. Elle ressent également des douleurs abdominales fréquentes et des douleurs au plancher pelvien.

«Mon vagin est devenu tendu à cause du tissu cicatriciel», dit-elle. «Je dois suivre une thérapie physique du plancher pelvien.» Ogo est en rémission.

Après le traitement de Newman, les médecins n’ont constaté aucun signe de maladie, mais lors de son suivi à trois mois, elle avait des taches dans ses poumons, ce qui signifie que son cancer était réapparu et qu’il était au stade 4. Elle a suivi trois mois supplémentaires de traitement et n’a pas eu de traitement. aucune récidive depuis.

Avec le stade de cancer de Newman, « vous êtes automatiquement, disent-ils, incurable », dit-elle. Bien que vous puissiez entrer en rémission, “cela n’est jamais vraiment parti”, ajoute-t-elle.

Cancer du col de l’utérus

Le col est le fond de l’utérus et relie le vagin à l’utérus, selon le Institut national du cancer. Les infections à papillomavirus humain qui persistent dans le corps sont à l’origine de presque tous les cancers du col de l’utérus, note l’organisation.

« Le VPH est un virus extrêmement courant qui se transmet sexuellement, et au moment où les gens ont eu trois partenaires, 50 % auront eu le VPH, et 80 % des adultes ont eu le VPH à un moment donné de leur vie », Dr Linda Eckert, un OB-GYN et auteur du livre « Assez : parce que nous pouvons arrêter le cancer du col de l’utérus », raconte TODAY.com. “De toute évidence, tout le monde n’a pas le cancer.”

Dans de nombreux cas, le corps des gens « se débarrasse du VPH », mais dans certains cas, il persiste, explique Eckert. “C’est seulement lorsqu’il persiste et persiste qu’il peut provoquer des changements précancéreux.”

Il existe environ 200 types de VPH, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, mais seulement une douzaine d’entre eux provoquent le cancer, explique Eckert. Le dépistage du VPH recherche ces 12 types à haut risque. Le vaccin contre le VPH protège les gens contre cinq des souches cancéreuses du virus, explique Eckert.

“Si vous pouvez recevoir ce vaccin dans votre corps avant d’être exposé à ces virus qui causent le cancer du col de l’utérus, le vaccin est incroyablement efficace : il est efficace à près de 99 % pour empêcher votre corps de contracter une infection”, dit-elle. “La prévention primaire consiste à (empêcher) l’infection de pénétrer dans le corps.”

Le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies recommandent aux parents de vacciner leurs enfants contre le VPH à partir de 11 ou 12 ans pour les garçons et les filles. Le VPH est constitué de deux ou trois doses, selon l’âge auquel la vaccination commence. Beaucoup de gens ne savent pas que le vaccin contre le VPH peut également protéger les garçons.

“Ils ont tendance à le proposer aux hommes et aux garçons pour plusieurs raisons, la première étant le cancer de la gorge”, explique Eckert, soulignant que 60 à 70 % des cancers de la gorge sont causés par le VPH. Le VPH peut également entraîner des cancers du pénis et de l’anus.

Le cancer du col de l’utérus peut être mortel, la plupart des décès survenant dans les pays en développement. Le Organisation Mondiale de la Santé estime que 342 000 personnes en sont mortes en 2020.

«(Environ) 90 % des cas de décès dus au cancer du col de l’utérus surviennent dans des contextes à faibles ressources», explique Eckert. “Le cancer du col de l’utérus a tendance à tuer les femmes entre 35 et 50 ans. Beaucoup d’entre elles ont des enfants.”

L’Organisation mondiale de la santé mène une action continue initiative pour éliminer le cancer du col de l’utéruslancé en 2020, ce qui représente une « première », déclare Eckert.

« Nous ressentons le fardeau de ce cancer », dit-elle. « Si vous souffrez d’un cancer évitable et que vous n’en faites pas une priorité de santé publique suffisamment élevée pour la prévenir, c’est vraiment pour moi une déclaration sur la façon dont nous valorisons les femmes. »

La vie après le cancer du col de l’utérus

Ogo et son mari ont récemment accueilli un bébé avec l’aide d’une mère porteuse. «C’était une telle bénédiction», dit-elle. “Je me sens très chanceux.”

La vie a été belle, même si Ogo ressent de l’anxiété avant les examens pour vérifier si son cancer est réapparu.

Après son diagnostic de cancer du col de l’utérus, Morgan Newman est allée à l’école pour devenir assistante sociale et a finalement obtenu une maîtrise. L’apprentissage des soins tenant compte des traumatismes l’a aidée à traiter son expérience et elle se sent reconnaissante de pouvoir aider à défendre les autres dans son travail chez Cervivor. Avec l’aimable autorisation de Morgan Newman

Newman travaille pour Cervivant, une organisation à but non lucratif qui sensibilise au cancer du col de l’utérus et qui possède deux chiens. Il y a quelques années, elle a gravi le mont Kilimandjaro. Les deux femmes ont déclaré qu’elles voulaient partager leurs histoires afin que d’autres ne vivent pas ce qu’elles ont vécu.

«Je ne voudrais vraiment jamais que quiconque traverse ce que j’ai vécu et ce que je continue de vivre», dit Newman. « Nous disposons des outils nécessaires pour prévenir le cancer du col de l’utérus. »