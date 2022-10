2 femmes grièvement blessées dans une attaque d’ours dans le nord-est de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

On ne sait pas encore si deux femmes tirées d’un sentier de randonnée dans le nord-est de la Colombie-Britannique mardi (3 octobre) survivront à l’attaque d’ours qui les a laissées là.

Ils ont été retrouvés grièvement blessés dans la brousse de Bear Mountain près de Dawson Creek juste avant 20 heures, après que deux agents à bord d’un véhicule tout-terrain les aient repérés. La GRC de Dawson Creek a déclaré que les femmes, âgées d’environ 30 et 48 ans, avaient été blessées pendant au moins une heure avant d’être retrouvées.

Autour des deux victimes rôdait un gros ours noir sanglier, selon la GRC. Les agents ont tenté de l’effrayer, mais il a refusé de partir alors ils ont utilisé un fusil pour lui tirer dessus et le tuer.

Les deux femmes ont ensuite été transportées hors du réseau de sentiers, où des ambulanciers paramédicaux les ont emmenées en ambulance aérienne à l’hôpital.

Mercredi matin, la GRC a déclaré que les femmes “restaient en vie”.

La police rappelle aux usagers des sentiers de toujours faire du bruit lorsqu’ils se trouvent dans l’arrière-pays pour alerter les ours de leur présence, et de porter du gaz poivré et de voyager en groupe.

“Évitez de faire de la randonnée sur les sentiers de l’arrière-pays au lever et au coucher du soleil, c’est-à-dire lorsque la plupart des animaux seront les plus actifs”, a déclaré la GRC.

