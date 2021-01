Revue nationale

Jacob Blake lui-même fait exploser un récit médiatique « non armé »

Lors de sa première interview télévisée depuis qu’il a reçu une balle dans le dos par la police, Jacob Blake a admis qu’il avait non seulement un couteau en sa possession au moment de la fusillade, mais qu’il l’avait également «lâché» avant de le reprendre. «J’ai réalisé que j’avais laissé tomber mon couteau, j’avais un petit couteau de poche. Alors je l’ai ramassé après que je me sois éloigné de lui parce qu’ils m’ont assigné et je suis tombé sur lui », a déclaré Blake à Michael Strahan dans une interview diffusée jeudi sur Good Morning America (GMA) sur ABC. « Je n’aurais pas dû le ramasser, compte tenu seulement de ce qui se passait », at-il poursuivi. «À ce moment-là, je ne pensais pas clairement. Plus tôt ce mois-ci, le procureur du district du comté de Kenosha, Michael Graveley, a déclaré qu’il ne porterait pas plainte contre l’officier Rusten Sheskey, qui a tiré sur Blake sept fois, étant donné que l’officier agissait en légitime défense contre un agresseur armé. Blake a également été arrêté pour avoir résisté à la police avec un couteau. L’aveu de Blake contredit les déclarations antérieures de sa famille et de ses avocats, qui ont nié avoir un couteau en sa possession lorsque la police l’a abattu le 23 août, lors d’un incident qui découle d’un appel au 911 effectué par la mère des enfants de Blake, qui a déclaré à la police que Blake essayait de partir avec sa voiture de location avec deux de ses fils. «Mon fils n’avait pas d’arme», a déclaré le père de Blake au Chicago Sun-Times pour un article du 25 août. Patrick Salvi Jr., un avocat de la famille Blake, a déclaré à CNN le 26 août que Blake n’avait pas de couteau dans la voiture. «Des témoins confirment qu’il n’était pas en possession d’un couteau et qu’il n’a menacé d’aucune façon les policiers», a déclaré l’avocat de Blake, Ben Crump, dans un communiqué publié le 27 août. À l’époque, Blake avait un mandat d’arrêt contre lui. sur des accusations d’intrusion, de conduite désordonnée et d’agression sexuelle au troisième degré, que l’exploitant a transmises aux agents qui ont répondu. Avec les accusations de crime en suspens, la police était tenue par la loi de mettre Blake en garde à vue. Dans l’interview avec GMA, Blake a également affirmé que «je n’avais rien fait, donc je n’avais pas l’impression qu’ils étaient là pour moi», bien que les enquêteurs aient découvert plus tard qu’avant l’arrestation, Blake avait recherché son propre mandat sur un site Web de la police et avait envoyé un texte mentionnant le mandat. ABC n’a fait aucune mention de l’un ou l’autre fait dans l’interview. La fusillade est devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir été enregistrée sur vidéo, montrant des officiers criant à Blake de «laisser tomber le couteau». Dans les jours suivants – qui comprenaient des violences meurtrières, des émeutes et des pillages – la Division des enquêtes criminelles du ministère de la Justice du Wisconsin a révélé que Blake avait admis avoir «un couteau en sa possession». Mais une grande partie de la presse grand public a déclaré au départ qu’il n’était «pas armé». « Le gouverneur du Wisconsin a appelé lundi la Garde nationale pour aider à apaiser les troubles après que la police a abattu un homme noir non armé dans le dernier incident de cet été pour attiser les cris d’injustice et diviser une nation sur l’urgence d’apporter un changement fondamental à l’application de la loi », a lu le Le 24 août, le 24 août, le Washington Post a fait écho à cinq personnes. Plus tôt ce mois-ci, le Post a été repoussé après avoir maintenu la description «non armée» de Blake en rapportant la décision des autorités de ne pas poursuivre la police. Bien que le journal ait corrigé le récit, une histoire publiée le 5 janvier fait toujours référence à Blake comme «non armé». Le Post n’a pas renvoyé de demande de commentaire sur l’écart. Dans les jours qui ont suivi la fusillade, CNN a publié plusieurs articles décrivant Blake comme «non armé» qui n’ont pas encore été corrigés. «Une vidéo montre que la police tire sur un homme noir non armé» est un lien actuel vers un segment du 24 août animé par le présentateur de CNN Jake Tapper. Une «vérification des faits» du 28 août USA Today intitulée «Jacob Blake n’a pas« brandi »de couteau, obtenu une arme à feu avant que la police de Kenosha ne tire dessus» a fait valoir que «Blake ne« brandissait »rien dans la vidéo prise par des spectateurs», tout en notant que le clip « montre quelque chose dans la main de Blake, mais la résolution est faible, donc ça pourrait être un couteau. » Mais plutôt que de publier une correction ou une rétractation le 5 janvier, PolitiFact a simplement mis à jour le message avec une note de l’éditeur indiquant que les procureurs avaient révélé que «Blake était armé d’un ‘couteau de type lame de rasoir’ lorsqu’il a été abattu par la police. L’explication? « Cela n’affecte pas la note de cet élément, car les notes sont basées sur ce que l’on sait à l’époque. » En d’autres termes, c’était vrai.