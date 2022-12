2 femmes des Premières Nations et 1 femme non identifiée ont été victimes d’un présumé tueur en série : police de Winnipeg

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Selon la police de Winnipeg, l’homme accusé d’avoir tué une femme des Premières Nations de 24 ans et d’avoir jeté son corps dans une benne à ordures en mai a été accusé de trois autres homicides.

Jeremy Skibicki, 35 ans, a été inculpé jeudi de trois autres chefs de meurtre au premier degré après l’identification de nouvelles victimes, a annoncé la police lors d’une conférence de presse jeudi après-midi.

Skibicki a été initialement arrêté le 18 mai et accusé de meurtre au premier degré en lien avec la mort de Rebecca Contois, qui était membre de la Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi, également connue sous le nom de Crane River, située sur la rive ouest rive du lac Manitoba.

Les enquêteurs croient maintenant que Skibicki était également responsable de la mort de deux autres femmes des Premières Nations et d’une autre femme qui n’a pas encore été identifiée, entre mars et mai 2022, a déclaré le chef de police Danny Smyth.

“C’est toujours troublant quand il y a une sorte de meurtre en série”, mais ces homicides sont particulièrement troublants “parce qu’ils impliquent des femmes autochtones”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de jeudi.

Insp. Shawn Pike, à gauche, de la division des crimes majeurs du Service de police de Winnipeg, s’est adressé aux médias jeudi aux côtés du chef de police Danny Smyth. (Jaison Empson/CBC)

Selon la police, Morgan Beatrice Harris, 39 ans, a été tuée le 1er mai ou vers cette date, tandis que Marcedes Myran, 26 ans, a été tuée le 4 mai ou vers cette date.

Les deux femmes étaient membres de la Première Nation de Long Plain, mais vivaient à Winnipeg.

Skibicki est également accusé du meurtre d’une quatrième femme, mais son identité n’a pas été confirmée.

Insp. Shawn Pike, de la division des crimes majeurs, a déclaré qu’elle aurait été une femme autochtone d’une vingtaine d’années. On pense qu’elle a été tuée le 15 mars ou vers cette date.

La police demande au public de l’aide pour identifier la victime, qui portait une veste réversible de marque Baby Phat avec une capuche en fourrure.

La police demande au public d’aider à identifier l’une des victimes de l’homicide, qui portait une veste réversible Baby Phat avec une capuche en fourrure comme celle-ci. On pense qu’elle était une femme autochtone d’une vingtaine d’années, selon la police. (Soumis par le Service de police de Winnipeg)

Les corps de ces trois femmes n’ont pas été retrouvés, mais Smyth dit que la police a suffisamment de preuves pour inculper Skibicki dans leurs meurtres. Pike a ajouté que l’ADN avait aidé dans leur enquête, mais n’entrerait pas dans les détails.

Les restes partiels de Rebecca Contois ont été découverts dans une poubelle dans une ruelle du quartier North Kildonan de Winnipeg le 16 mai.

La police pense que certains de ses restes ont peut-être été transportés à la décharge de Brady Road lors d’un ramassage résidentiel et a effectué une perquisition dans une vaste zone de la décharge.

En juin, les restes retrouvés par la police de Winnipeg ont été identifiés comme étant ceux de Contois.

Après l’arrestation et l’inculpation de Skibicki en mai, la police a déclaré qu’elle pensait qu’il pourrait y avoir plus de victimes, mais jusqu’à jeudi, elle n’en avait identifié aucune autre.

Smyth a déclaré que la police ne croit pas pour le moment qu’il y ait d’autres victimes.

Jeremy Skibicki fait face à une accusation de meurtre au premier degré en lien avec la mort de Rebecca Contois, 24 ans. Il fait maintenant face à d’autres accusations d’homicide, selon la police. (Jeremy Skibicki/Facebook)

La police n’a pas voulu parler d’un mobile possible dans les crimes dont Skibicki est accusé. Smyth n’a pas non plus dit si la police pense que les femmes autochtones ont été ciblées.

Plus tôt cette année, CBC a examiné les publications sur une page Facebook liée à Skibicki, datées d’avant son arrestation en mai, qui étaient pleines de sentiments violents, ainsi que de matériel antisémite, misogyne et suprématiste blanc.

Dans sa biographie sur Facebook, Skibicki s’est décrit comme un “membre officiel de la” Sainte Europe “”, qui est une petite faction d’un mouvement d’extrême droite plus large, a déclaré un expert anti-facisme à CBC en juin dernier.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, qui a également pris la parole lors de la conférence de presse de jeudi, a présenté ses condoléances aux familles touchées et a lancé un appel à l’action.

“Ces femmes étaient des membres de notre communauté. Elles sont la fille de quelqu’un, la sœur de quelqu’un, la mère de quelqu’un, l’amie de quelqu’un”, a déclaré Gillingham.

“Et en tant que ville, nous devons tous pleurer leur perte et reconnaître que nous avons encore beaucoup de travail à faire… pour protéger la vie des femmes et des filles autochtones.”

La police demande à toute personne ayant des informations sur cette enquête, en particulier sur la veste de la victime, de contacter l’unité des homicides au 204-986-6508 ou Crime Stoppers au 204-786-8477 (TIPS).

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.