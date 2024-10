2 façons dont un scientifique de renom en nutrition a réduit la tension artérielle après un AVC

[ad_1]

Le scientifique en nutrition Tim Spector a eu un accident vasculaire cérébral en 2012 et a appris qu’il souffrait d’hypertension artérielle.

Il a modifié son régime alimentaire pour abaisser sa tension artérielle, ce qu’il a partagé avec Business Insider.

Exceptionnellement, ces changements n’incluaient pas une réduction de sa consommation de sel.

Alors qu’il s’apprêtait à dévaler une montagne à ski en 2012, Tim Spector a commencé à voir double. L’épidémiologiste et scientifique en nutrition a réussi à descendre sain et sauf, mais il a découvert plus tard qu’il avait eu un mini-accident vasculaire cérébral.

Spector avait 53 ans à l’époque – bien moins que 74 ans, l’âge moyen auquel les personnes au Royaume-Uni, d’où il est originaire, ont été victimes d’un accident vasculaire cérébral dans une étude de 2021 publiée dans la revue Stroke.

Alors que les accidents vasculaires cérébraux sont considérés comme une maladie qui touche principalement les personnes âgées, de plus en plus de personnes plus jeunes en sont victimes. La prévalence des accidents vasculaires cérébraux chez les adultes âgés de 18 à 44 ans a augmenté de 14,6 % entre 2011 et 2013 et entre 2020 et 2022, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Après l’AVC, Spector, qui est également cofondateur de la société de science et de nutrition Zoe, a reçu un diagnostic d’hypertension artérielle. Ceci est courant après un accident vasculaire cérébral, car la plupart des personnes qui en souffrent souffrent également d’hypertension artérielle, selon l’American Heart Association.

Spector a partagé avec Business Insider les deux choses qu’il a faites pour abaisser sa tension artérielle après son accident vasculaire cérébral.

Spector a ajouté une alternative au sel à son alimentation

Il est généralement demandé aux patients souffrant d’hypertension artérielle de réduire la quantité de sel qu’ils consomment. Cela est dû en partie au fait que le sel augmente la quantité d’eau que le corps retient, ce qui augmente la pression dans les vaisseaux sanguins.

Mais Spector a déclaré qu’il avait eu du mal à manger des « aliments insipides » lorsqu’il avait supprimé le sel. Et cela ne semble pas avoir d’impact sur sa tension artérielle, car Spector est « résistant au sel ». Cela signifie que manger du sel n’affecte pas énormément sa tension artérielle.

Au lieu de cela, il a mangé plus de potassium, ce que le Organisation Mondiale de la Santé recommande de réduire l’hypertension artérielle, en utilisant une alternative au sel à base de potassium.

Étant donné que les niveaux de sodium et de potassium dans le corps s’influencent mutuellement, plus vous consommez de potassium, plus le sodium est perdu dans l’urine, selon l’AHA. Le potassium peut également aider les parois des vaisseaux sanguins à se détendre, réduisant ainsi la pression à l’intérieur.

Il a mangé plus de fruits et légumes

Spector mangeait déjà une quantité minimale d’aliments ultra-transformés, ce qu’il est également généralement conseillé aux patients victimes d’un AVC. Alors pour améliorer encore son alimentation, il ajouté aliments sains – fruits et légumes, pour être exact.

Manger plus de fruits et légumes était lié à un risque plus faible d’hypertension artérielle en 2023 revue d’études publié dans le Journal européen de nutrition. Les chercheurs ont suggéré que cela pourrait être dû au fait qu’ils contiennent beaucoup de potassium ou au fait que manger beaucoup de fruits et légumes est également associé à un risque plus faible d’obésité, qui est un facteur de risque d’hypertension artérielle.

Les chercheurs ne savent toujours pas quels aliments sont les meilleurs pour abaisser la tension artérielle, mais la British Heart Foundation recommande les fruits et légumes riches en nitrates, comme la betterave rouge, les épinards, le chou frisé, les fraises et les bananes.

L’AHA recommande de suivre le régime DASH, qui signifie Dietary Approaches to Stop Hypertension, pour réduire le risque d’accident vasculaire cérébral. Le régime DASH met l’accent sur les fruits, les légumes, les produits laitiers faibles en gras, les grains entiers, la volaille, le poisson et les noix, et est faible en gras, en boissons sucrées, en viande rouge et en sucreries.

BI a déjà expliqué comment démarrer le régime DASH.