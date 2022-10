2 ex-soldats allemands condamnés pour des projets mercenaires au Yémen

BERLIN (AP) – Deux anciens soldats allemands ont été reconnus coupables lundi d’avoir tenté de former un groupe de mercenaires pour intervenir dans la guerre civile au Yémen. Ils ont été reconnus coupables d’avoir tenté de former une organisation terroriste.

Le tribunal d’État de Stuttgart a déclaré que les deux hommes, âgés de 61 et 53 ans, avaient été condamnés à des peines de 18 mois et 14 mois avec sursis. Il n’a pas publié leurs noms.

Les deux hommes ont décidé en avril 2021 de constituer une unité paramilitaire de 100 à 150 personnes, majoritairement d’actuels et d’anciens soldats allemands, a constaté le tribunal. Ils visaient à ce que le groupe prenne le contrôle d’une zone détenue par les rebelles houthis soutenus par l’Iran, forçant des pourparlers de paix entre eux et le gouvernement internationalement reconnu du Yémen.

Le tribunal a déclaré que les accusés avaient été influencés par “des idées colorées par le fondamentalisme chrétien” et par les prédictions d’une diseuse de bonne aventure turque, ainsi que par un désir de gagner de l’argent. Le tribunal a déclaré qu’un accusé avait tenté de contacter des responsables saoudiens pour obtenir une aide financière et militaire, tandis que l’autre tentait de recruter des soldats anciens et actuels.

Bien qu’ils n’aient réussi ni à attirer un gros investisseur ni à faire en sorte que quiconque rejoigne leur unité, ils sont restés fidèles à leurs plans jusqu’à leur arrestation il y a un an, a déclaré le tribunal. Leur procès s’est ouvert en juin et, en août, ils ont été libérés sous caution après 10 mois de détention.

Les accusés ont avoué lors du procès et n’avaient aucune condamnation antérieure, a déclaré le tribunal. Il a ajouté que personne ne fait appel du verdict.

La guerre fait rage depuis huit ans au Yémen entre les rebelles chiites houthis et les forces pro-gouvernementales soutenues par une coalition d’États arabes sunnites du Golfe. Les Houthis sont descendus des montagnes en 2014, ont occupé le nord du Yémen et la capitale du pays, Sanaa, et ont forcé le gouvernement internationalement reconnu à s’exiler en Arabie saoudite.

The Associated Press