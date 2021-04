La course a toujours été délicate pour ceux qui naviguent sur le bateau de l’amour – que ce soit pour se confesser leur amour ou pour annoncer la nouvelle à leurs parents. Rencontres et mariages d’amour en Inde ont rarement été une affaire facile, surtout quand il s’agit de se confier et de convaincre la famille. La situation devient encore plus difficile lorsque votre partenaire vient d’une communauté différente de la vôtre.

Twitter était tout du déjà vu comme une histoire d’amour similaire au film 2 States – mettant en vedette Arjun Kapoor et Alia Bhatt et basée sur le roman populaire de Chetan Bhagat du même nom – a émergé sur la plate-forme de micro-blogging. Dans une tournure dramatique mais hilarante des événements, un homme d’Andhra Pradesh a rendu tout le monde curieux en informant sa famille de sa petite amie punjabi et en partageant l’incident sur Twitter.

L’homme que Vivek Raju a récemment publié sur le partage des nouvelles de sa petite amie à ses parents. Il a écrit dans son tweet: «Des moments amusants à la maison. Maman va bien. Papa est devenu complètement silencieux. S’amuser à observer cette réaction unique des parents (à moins que mon frère ne lâche aussi une bombe). » Il a ajouté plus tard que la famille de sa petite amie était d’accord pour qu’ils sortent ensemble et tout.

J’ai annoncé la nouvelle de ma copine à mes parents hier soir. Nous sommes d’Andhra. Petite amie est punjabi. Des moments amusants à la maison. Maman va bien. Papa est devenu complètement silencieux. S’amuser à observer cette réaction unique des parents (à moins que mon frère ne lâche aussi une bombe) – Vivek Raju (@ vivekraju93) 8 avril 2021

Après avoir évité le sujet pendant un moment, le père a décidé de rencontrer la petite amie de son fils, ignorant complètement la pandémie mondiale qui menaçait le pays. La suggestion d’un appel vidéo a également été catégoriquement rejetée car le père voulait rencontrer la fille en face à face.

Bien que Vivek Raju ait informé que la famille de sa petite amie était cool qu’ils sortent ensemble et qu’il n’y avait pas de drame impliqué quand elle a annoncé la nouvelle chez elle. Hélas, la même chose ne s’est pas produite chez lui. Les gens ont été intrigués lorsque Vivek a partagé les mises à jour sur son pseudo sur les réseaux sociaux, anticipant ce qu’il partagera ensuite.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici