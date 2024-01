2 États du Midwest parmi les 10 plus malsains d’Amérique, selon une étude

(NEXSTAR) – Une nouvelle étude a identifié la région avec la population la plus en mauvaise santé d’Amérique.

Conseiller Forbes a mené l’analyse et classé chaque État en fonction de plusieurs facteurs, notamment les taux d’abus de drogues, les habitudes de vie malsaines et les maladies chroniques.





Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophesles maladies chroniques sont des problèmes de santé qui durent un an ou plus et nécessitent un traitement médical continu.

Le CDC note que ces maladies – telles que les maladies cardiaques, le cancer et le diabète – sont les principales causes de décès et d’invalidité au pays.

Un rapport 2023 de Le Fonds du Commonwealthun groupe de recherche indépendant, a également constaté que les États-Unis ont le taux le plus élevé de personnes diagnostiquées avec plusieurs maladies chroniques par rapport aux autres pays riches.

Quant à l’État le plus malsain d’Amérique, la Virginie occidentale revendique la première place. L’État de la Montagne, considéré point zéro de la crise des opioïdes aux États-Unis, se distingue par le taux de mortalité par surdose de drogue le plus élevé aux États-Unis, selon l’analyse de Forbes Advisor. Dernièrement, l’utilisation du fentanyl et de la xylazine, la « drogue zombie », a alimenté l’épidémie dans l’État, NewsNation a rapporté.

La Virginie occidentale a également le pourcentage le plus élevé d’adultes fumeurs (21 %), le pourcentage le plus élevé d’adultes obèses (41 %) et la deuxième espérance de vie la plus courte du pays (73,9 ans).

Le Mississippi, considéré comme le deuxième État le plus malsain, a l’espérance de vie la plus courte, soit 73,63 ans, selon l’étude. L’État de Magnolia est confronté à des taux élevés de maladies chroniques, notamment le taux de mortalité par cancer le plus élevé du pays (17,37 décès pour 100 000 habitants).

Les données montrent également que le Mississippi a des taux plus élevés de diabète et d’hypertension, avec 43,9 % des adultes de l’État ayant reçu un diagnostic d’hypertension artérielle et 13,7 % de diabète.

Outre la Virginie occidentale et le Mississippi, six autres États du sud figurent parmi les 10 plus malsains :

Virginie occidentale Mississippi Tennessee Arkansas Kentucky Alabama Louisiane Oklahoma Ohio Indiana

Hawaii, l’un des plus beaux États des États-Unis, a le meilleur profil de santé. L’étude Forbes Advisor a révélé que les résidents de l’État d’Aloha ont l’espérance de vie la plus élevée du pays (80,87 ans) et que la prévalence des maladies chroniques est nettement inférieure à celle des autres États.

Le Minnesota est le seul État du Midwest classé parmi les 10 plus sains. Cinq États de la côte Est figuraient également sur la liste, tandis que les autres sont dispersés dans l’Ouest :

Hawaii Utah Connecticut Minnesota Massachusetts Colorado New Jersey New Hampshire Washington New York

Pour son analyse, que vous pouvez consulter en intégralité iciForbes Advisor a analysé les données du CDC, de la Kaiser Family Foundation et de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration.