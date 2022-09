Les premiers projets de Rock Run Crossings ont été proposés : 760 appartements et deux entrepôts.

Les deux projets occuperont 112 acres, soit plus du tiers du développement promu en tant que futur point de destination régional avec des magasins, des restaurants, des divertissements, des hôtels et des complexes de bureaux.

Les propositions seront soumises à la Commission du Plan Joliet pour examen jeudi.

Le plan Rock Run Crossings comprend également un espace pour les entrepôts et les logements, et c’est là que le développeur Cullinan Properties commence.

Des travaux de défrichement ont lieu en arrière-plan d’un panneau pour attirer les entreprises à Rock Run Crossings.

“Ce serait à usage mixte, donc il y aurait des appartements”, a déclaré mardi le conseiller municipal Larry Hug, président du comité de développement économique. “Ce n’est pas en dehors de l’accord.”

Le développement d’appartements de 36 bâtiments comprend des plans pour des parcs à chiens, des espaces verts, une piscine extérieure, un club-house et d’autres commodités.

Une porte-parole de Cullinan a déclaré que le promoteur avait élargi la partie logement de Rock Run Crossings par rapport aux plans antérieurs en raison des « commentaires » de la ville et de la demande du marché.

“La demande multifamiliale croissante soutiendra également les divers utilisateurs du commerce de détail, du divertissement, de la santé, de l’hôtellerie, de la restauration et des bureaux qui recherchent activement de l’espace dans le projet”, a déclaré la porte-parole de Cullinan, Nicole Sutherland, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le développement de 309 acres est au croisement des autoroutes 55 et 80.

Le rendu de l’artiste de Cullinan Properties donne au développeur une représentation de ce à quoi pourrait ressembler la section commerciale Rock Run Crossings une fois développée.

Cullinan a annoncé un futur locataire pour Rock Run Crossings, et c’était en 2019 lorsque le développeur a annoncé que Regal Cinemas construirait une salle de cinéma sur le site. La semaine dernière, la société mère de Regal Cinemas a déposé son bilan, jetant un doute sur le plan Joliet. Mais Sutherland a déclaré que Cullinan avait toujours un bail avec Regal Cinemas.

Hug a noté que si l’accord de développement entre la ville et Cullinan permet un espace d’entreposage, le développement industriel est limité à 20% de l’ensemble du projet.

Les 45 acres inclus dans la proposition actuelle d’entrepôt représentent tout le terrain disponible pour le développement d’un entrepôt à Rock Run Crossings, a déclaré le directeur de la planification de Joliet, Jim Torri.

“C’est toute la propriété de la zone industrielle”, a-t-il déclaré.

Des équipes de construction ont vu défricher des terres en juin à Rock Run Crossings.

IDI Logistics, qui a développé le Rock Run Business Park, directement à l’est de Rock Run Crossings, développerait l’espace d’entreposage.

Le plan comprend deux entrepôts totalisant un peu moins de 900 000 pieds carrés.

Un entrepôt de 677 600 pieds carrés serait construit pour Ecolab, qui dispose désormais de deux entrepôts dans le Rock Run Business Park et d’une usine de fabrication sur la route 6. Le deuxième entrepôt ferait 220 320 pieds carrés.

Torri a déclaré que l’intérêt d’Ecolab pour un espace d’entreposage supplémentaire a incité le développement précoce de l’espace industriel.

“Ils savent avec certitude que l’industrie veut s’y construire”, a-t-il déclaré. “Et ils veulent faire ce développement préliminaire d’unités planifiées pour les appartements et s’assurer que tout le monde est à l’aise avec cette proposition.”

Les plans seraient soumis au conseil municipal pour un vote final en octobre.

La présidente et partenaire fondatrice de Cullinan Properties, Diane Cullinan Oberhelman, prend la parole lors d’une réunion du conseil municipal de Joliet en juin lorsqu’un accord de développement entre la ville et le promoteur a été approuvé.

Les appartements seraient développés sur 67 acres.

Le plan, selon un rapport du personnel de la ville à la Commission du plan, comprend plusieurs parcs pour chiens, des espaces verts privés, des liaisons piétonnes avec les trottoirs et les sentiers, des belvédères, des foyers, des aires de barbecue, des cabanes et des terrains de pickleball.

Un club-house de 10 000 pieds carrés comprendrait un café e-lounge, une cuisine de service, des espaces sociaux, un centre de remise en forme, une piscine extérieure et une terrasse, un patio avec cuisine extérieure et des stations de grillades et un salon au coin du feu.

Le complexe d’appartements se trouverait dans la section nord-est de Rock Run Crossings.

Les immeubles d’appartements auraient entre deux et trois étages. Les appartements seraient des studios, une chambre, deux chambres et trois chambres.

“Sur la base des commentaires de la ville de Joliet et de la demande croissante d’appartements de classe A dans la région, Cullinan Properties a élargi la zone résidentielle par rapport au plan initialement proposé”, a déclaré Sutherland dans son e-mail.