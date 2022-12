2 enfants montréalais sont décédés des suites d’un streptocoque du groupe A. Voici ce que les parents doivent savoir

La dose21:13Que dois-je savoir sur les streptocoques du groupe A ? Le streptocoque du groupe A a récemment fait la une des journaux après la mort de 15 enfants au Royaume-Uni. Le Dr Joanne Langley, pédiatre spécialisée dans les maladies infectieuses, a expliqué ce que les tuteurs et les adultes devraient savoir sur cette bactérie qui peut causer diverses maladies.

Plusieurs pays européens connaissent une augmentation de la scarlatine, le streptocoque invasif du groupe A (iSGA).

2 enfants montréalais sont décédés des suites de complications de l’iSGA.

Certains médecins canadiens ont remarqué une augmentation des infections iSGA.

Les médecins recommandent une bonne hygiène des mains, des vaccins contre la grippe et une surveillance des symptômes spécifiques.

Deux enfants à Montréal sont décédés de complications liées à des infections invasives à streptocoque du groupe A (iSGA), et les médecins pédiatriques spécialisés dans les maladies infectieuses disent que les parents devraient être conscients des symptômes tels que les épidémies de scarlatine et d’infections à SGA émerger dans d’autres pays.

“Même si [severe iGAS infections] peuvent s’avérer plus courants à mesure que nous traversons cette incidence élevée de grippe et de VRS, ils resteront relativement rares. Cela étant dit, il est bon d’être à l’affût », a déclaré la Dre Joanne Langley, pédiatre spécialisée dans les maladies infectieuses, au Dr Brian Goldman, animateur de l’émission de CBC. La dose.

La Santé publique de Montréal a indiqué vendredi que deux enfants, tous deux âgés de moins de deux ans, étaient décédés des suites de complications liées au streptocoque A invasif. Au total, quatre enfants ont contracté l’infection depuis la mi-novembre. Les responsables disent que c’est au-dessus de la moyenne pour ce type d’infection.

« À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement ce qui cause l’augmentation que nous constatons à Montréal et l’augmentation que nous constatons actuellement dans différents pays du monde », a déclaré la Dre Geneviève Bergeron, médecin hygiéniste de Montréal responsable des urgences sanitaires et infectieuses. maladies.

“Cela pourrait être lié à une transmission accrue après la période pandémique où il y a plus de mélange. Cela pourrait également être lié à la circulation d’autres virus.”

Lorsque le streptocoque du groupe A devient grave, il est connu sous le nom de streptocoque invasif du groupe A, ou iSGA. Cela se produit lorsque les bactéries pénètrent dans des parties du corps où les bactéries n’existent normalement pas, comme le sang, le cerveau et les poumons.

La Santé publique de Montréal a déclaré qu’elle encourageait les cliniciens à offrir rapidement les soins appropriés, y compris la prescription d’antibiotiques.

Au moins 16 enfants au Royaume-Uni sont décédés au cours des derniers mois de conditions liées à l’iGAS. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que les enfants de moins de 10 ans sont le groupe d’âge le plus touché.

Les Centres pour le contrôle des maladies aux États-Unis enquête également une augmentation possible des infections invasives à streptocoques du groupe A chez les enfants. OMS et Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) a également appelé à la prudence cette semaine sur ces infections en Europe.

Certains médecins pédiatriques spécialistes des maladies infectieuses disent que, de manière anecdotique, ils ont récemment remarqué davantage d’infections à SGA.

“Dans mon travail ces deux dernières semaines dans les services, nous avons beaucoup de streptocoque invasif du groupe A. Nous avons des enfants dans nos hôpitaux qui se rendent aux soins intensifs pour le streptocoque invasif du groupe A”, a déclaré le Dr Fatima Kakkar, pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses. spécialiste de l’hôpital Ste-Justine à Montréal, a déclaré à CBC Monde ce week-end.

Les médecins disent que les infections invasives à streptocoque du groupe A (iSGA) peuvent survenir après qu’une personne a été exposée à une maladie virale comme la grippe. Avec plusieurs autres maladies virales circulant en ce moment et entraînant des enfants à l’hôpital, les médecins disent que c’est peut-être la raison pour laquelle ils voient plus d’infections iGAS. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

À l’heure actuelle, le cluster britannique “ne présente pas un risque croissant” de maladie iSGA au Canada, a déclaré un porte-parole de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) dans un communiqué envoyé par e-mail mardi.

Le Dr Jim Kellner, médecin spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Alberta Children’s Hospital, affirme que les gens devraient être conscients du large éventail de maladies pouvant être causées par cette bactérie.

“D’une part, c’est un agent pathogène mineur qui provoque une maladie plus bénigne et à l’autre extrémité du spectre peut provoquer une maladie mortelle”, a déclaré Kellner, qui est également professeur de pédiatrie à l’Université de Calgary.

Voici ce que les médecins disent que vous devriez savoir sur le streptocoque du groupe A.

Qu’est-ce qu’un streptocoque du groupe A ?

Les streptocoques du groupe A (SGA) sont des bactéries qui vivent dans la gorge et la peau.

Il existe plus d’une centaine de souches différentes de GAS, qui sont généralement inoffensives pour la plupart des gens.

“Vous pourriez être colonisé par le streptocoque du groupe A et il peut simplement être là sans danger, sans vous déranger”, a déclaré le Dr David Fisman, professeur d’épidémiologie à la Dalla Lana School of Public Health de l’Université de Toronto.

“Ou, surtout chez les enfants et dans d’autres groupes d’âge, cela peut provoquer une infection à l’arrière de la gorge, que nous appelons communément l’angine streptococcique”, a-t-il déclaré à CBC. Jour 6.

Deux des maladies les plus graves causées par les infections iSGA sont le syndrome de choc toxique streptococcique (STSS) et la fasciite nécrosante, ou maladie mangeuse de chair.

D’autres maladies comprennent la méningite et l’arthrite septique.

Langley et Kellner soulignent que ces maladies plus graves sont rares.

Est-ce qu’il circule au Canada en ce moment?

La Santé publique de Montréal a déclaré avoir connaissance de quatre cas confirmés d’iSGA depuis la mi-novembre. Pour l’anecdote, certains médecins ailleurs au Canada ont remarqué plus d’infections à SGA ici.

Selon Langley, qui est également chercheur au Centre canadien de vaccinologie de l’Université Dalhousie, cela pourrait se produire parce que nous savons que les infections à SGA peuvent survenir “après certaines maladies virales, en particulier après la grippe et après la varicelle”.

Avec plusieurs autres maladies virales qui circulent actuellement, c’est peut-être la raison pour laquelle certains médecins voient plus d’infections à SGA, explique le Dr Jesse Papenburg, médecin pédiatrique spécialisé en maladies infectieuses à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

“L’infection virale modifie en quelque sorte notre immunité naturelle contre les bactéries que nous avons sur nous à tout moment”, dit-il.

“Il a été démontré pour différentes combinaisons de virus et de bactéries que oui, une maladie virale peut alors vous exposer à un risque d’infection bactérienne plus grave.”

Le streptocoque du groupe A circule au Canada chaque année. La porte-parole de l’ASPC, Anne Génier, a déclaré dans un courriel que l’iSGA est “endémique au Canada”, avec une moyenne de 2 000 à 3 000 cas par an.

Au Canada, la maladie iSGA est signalée à l’échelle nationale, mais les cas bénins de SGA ne le sont pas, selon l’ASPC.

Langley souligne que le Canada ne connaît pas actuellement le même nombre d’infections graves à l’iSGA que d’autres pays.

“À ma connaissance, nous ne voyons pas encore ce phénomène au Canada, mais il serait capté par notre système de surveillance actuel”, a-t-elle déclaré.

Qui est le plus à risque d’iGAS ?

Selon Langley, les personnes les plus à risque sont les enfants de moins d’un an ; ceux qui n’ont pas été vaccinés contre la grippe ou la varicelle ; les personnes immunodéprimées et celles qui ont des affections cutanées qui peuvent permettre aux bactéries de pénétrer dans le corps, comme l’eczéma non contrôlé.

Une infection à la varicelle est également un facteur de risque.

“Après la varicelle, votre risque d’infection invasive à streptocoque du groupe A est environ 10 fois plus élevé”, a déclaré Langley.

Quels sont les symptômes à surveiller chez les enfants ?

Elle dit qu’il est très difficile pour les parents de reconnaître le streptocoque du groupe A en se basant uniquement sur les antécédents médicaux et sur un examen physique.

“Ils ont vraiment besoin de consulter un médecin”, a-t-elle déclaré, notant qu’un test de laboratoire confirmerait le streptocoque du groupe A.

L’angine streptococcique est l’infection la plus courante chez les enfants, dit Kellner. Le traitement est généralement un antibiotique de type pénicilline.

Langley dit qu’une autre infection courante du groupe A streptocoque est l’impétigo de l’infection cutanée.

Pour ceux qui se demandent quels symptômes peuvent indiquer une infection iGAS grave, Langley dit que les tuteurs doivent surveiller tout symptôme pire qu’un “nez qui coule ou une toux”.

Plus précisément, elle a énuméré les symptômes d’alerte suivants chez les enfants qui signifient que les parents doivent consulter immédiatement un médecin :

Difficulté à respirer

Fièvre

Important changement de personnalité

Fatigue

Torticolis

Une éruption cutanée sur tout le corps

Incapable de manger ou de boire

Ne plus uriner

Kakkar dit que si un enfant a récemment eu une maladie virale comme la grippe, les parents doivent surveiller les symptômes plus graves jusqu’à une semaine après le début des symptômes de la grippe.

Elle recommande également fortement aux enfants de se faire vacciner contre la grippe.

“La plupart des cas graves de streptocoque du groupe A surviennent après la grippe. Donc, si les parents peuvent faire vacciner leurs enfants, cela contribuera certainement à réduire le risque d’avoir cette complication secondaire grave.”

À quoi ressemblent les symptômes chez les adultes?

Les signes d’une éventuelle infection grave chez l’adulte sont une forte fièvre, des difficultés respiratoires, de la fatigue et de la confusion.

Le rougissement généralisé de la peau est également un autre symptôme, dit Langley.

Comment les gens peuvent-ils se protéger et protéger leurs enfants ?

Outre la recherche de signes de maladie et de changements de bien-être, Langley recommande de bien se laver les mains avant de manger et après avoir toussé ou éternué, et de surveiller les infections cutanées.

Les responsables de l’ASPC recommandent également aux gens de tousser ou d’éternuer dans un mouchoir ou dans leur coude plié, et de désinfecter les surfaces et les objets fréquemment touchés.

Langley recommande de consulter ou de parler à un fournisseur de soins de santé si un enfant a une suspicion d’infection de l’angine streptococcique.

“Le mal de gorge streptococcique du groupe A peut être assez courant, mais il est très peu probable qu’il se transforme en une infection streptococcique invasive du groupe A”, a-t-elle déclaré.