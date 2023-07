2 enfants meurent en Afghanistan alors que des familles fuient la démolition par les talibans de bidonvilles, selon un groupe d’aide

Deux enfants, âgés de 4 et 15 ans, sont morts alors que des familles fuyaient la démolition par les talibans de leurs bidonvilles à Kaboul, en Afghanistan, selon un groupe d’aide.

La cause immédiate du décès des deux enfants afghans est encore inconnue.

La démolition de la colonie délabrée a laissé 280 familles, soit environ 1 700 personnes, déplacées près de Kaboul.

Deux enfants sont morts alors que des dizaines de familles afghanes fuyaient la démolition par les talibans cette semaine de leurs bidonvilles à Kaboul, a déclaré mardi un groupe d’aide international.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés a déclaré que la démolition de la colonie délabrée dans la région de Pul-e-Shina à l’extérieur de Kaboul cette semaine a laissé 280 familles, soit environ 1 700 personnes, sans abri. Le groupe a déclaré avoir reçu des informations faisant état de deux enfants – l’un âgé de 4 ans et l’autre de 15 ans – décédés alors que les familles évacuaient leurs maisons.

Le groupe ne connaissait pas la cause immédiate du décès. Un porte-parole de la municipalité de Kaboul, Niamatullah Barakzai, a déclaré qu’il n’y avait eu ni mort ni blessé lors de l’opération de déminage.

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE DU PAKISTAN IMRAN KHAN DIT QUE LA POLICE ENTOURE SA MAISON

Plus de 6 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de l’Afghanistan, principalement en raison de décennies de guerre. Mais la détérioration des conditions de vie depuis la prise de contrôle des talibans en août 2021 – alors que les forces américaines et de l’OTAN se retiraient du pays après 20 ans de guerre – et les difficultés économiques accrues obligent également les gens à déménager.

L’effondrement économique a plongé de larges pans de la population dans la pauvreté alors que le flux d’aide étrangère a ralenti, forçant les gens à chercher du travail, un abri et de l’aide ailleurs.

Le conseil a exhorté les autorités à mettre un terme aux nouvelles expulsions et à respecter leurs obligations en vertu du droit international, qui garantit leurs droits contre les expulsions forcées.

« Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui vivent dans ces camps sont déjà sur le point de survivre et sont aux prises avec la crise économique. Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant au fait que les expulsions exacerberont les besoins humanitaires déjà extrêmes », a déclaré Neil Turner, directeur national du Conseil norvégien pour les réfugiés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Barakzai, le responsable de Kaboul, a nié que des maisons aient été démolies à Pul-e-Shina. « Nous avons nettoyé les terres qui avaient été prises illégalement par des gens », a-t-il déclaré. « Personne n’a été blessé. La mort d’enfants est un mensonge. Nous avons toutes les preuves et nous ne permettrons à personne de prendre illégalement une zone. »

Près de 80 % du budget du précédent gouvernement afghan, soutenu par l’Occident, provenaient de la communauté internationale. Cet argent, désormais coupé, a financé des hôpitaux, des écoles, des usines et des ministères. La pandémie, les pénuries médicales, la sécheresse et la malnutrition ont rendu la vie plus désespérée pour les Afghans.