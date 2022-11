2 enfants grièvement blessés dans un semi-accident d’autobus scolaire à Spruce Grove

Deux garçons ont subi des blessures graves mettant leur vie en danger dans un accident impliquant un autobus scolaire et un semi-remorque à Spruce Grove, à l’ouest d’Edmonton, vendredi matin.

Alors que la GRC a initialement déclaré que les trois enfants et les deux adultes blessés étaient tous dans un état stable, les dernières informations des services de santé de l’Alberta à 10 h 30 indiquaient que deux garçons étaient plus gravement blessés que ce qui avait été signalé auparavant par la police.

L’accident sur Diamond Avenue et Golden Spike Road s’est produit vers 8h15.

Seuls trois enfants se trouvaient à bord de l’autobus de la division scolaire de Parkland au moment de la collision. On pense que tous ont entre 8 et 13 ans.

Le troisième étudiant, une fille, a été soigné sur les lieux et transporté à l’hôpital par sa famille.

Les conducteurs – une femme dans la soixantaine et un homme dans la quarantaine – ont été hospitalisés dans “un état grave mais stable”, a indiqué l’agence de santé.

Un propriétaire d’entreprise à proximité et un collègue étaient deux des nombreuses personnes qui se sont précipitées pour apporter de l’aide.

“J’ai vu deux enfants [out of the bus]. Il y en avait un qui gisait à l’intersection, et celui-là”, a déclaré Chris Heyligers à CTV News Edmonton, pointant un fossé derrière elle.

“Il y avait pas mal de sang sur son visage et ses mains. Il était réveillé, cependant”, a-t-elle déclaré, environ une heure après l’accident.

“Je vibre toujours. Et j’ai pleuré. C’était très bouleversant pour moi. Je suis traumatisé parce que quiconque a des enfants, ou quiconque a un cœur, lorsqu’il voit un enfant blessé, vous vous sentez très impuissant.”

Ce qui a causé l’accident n’est pas connu.

Lorsque CTV News Edmonton est arrivé sur les lieux, la semi-remorque gisait sur le côté de la chaussée et l’autobus scolaire semblait avoir subi des dommages importants du côté passager.

La GRC a fermé le secteur à la circulation. Une équipe d’analystes des collisions avait été appelée pour enquêter.

INTERSECTION EN PROBLÈME : MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ

Alors que Heyligers examinait les débris autour d’elle, elle se souvient avoir écrit à la ville de Spruce Grove il y a plusieurs années avec des inquiétudes concernant l’intersection.

“J’ai vu plusieurs – et je veux dire plusieurs – accidents. Genre, parfois deux fois par mois. Parfois, ils sont juste mineurs. J’ai vu, vous savez, quelques véhicules se renverser. Il y a quelques années, il y avait un mini-fourgonnette qui s’est retournée plusieurs fois. Ouais, c’est juste constant », a-t-elle déclaré à CTV News Edmonton.

Elle dit que la ville lui a dit il y a cinq ans que l’intersection avait été jugée sûre.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles je vibre”, a déclaré Heyligers.

“J’espère maintenant que la ville s’en apercevra et fera quelque chose… Vous savez, dans de nombreux cas, j’ai vu des intersections où il y avait trop d’accidents et ils ont finalement fait quelque chose. Comme, les gens doivent mourir d’abord ? Je ne sais pas. C’est aussi proche de la mort. Ils ont échappé à la mort [today]. Dieu merci.”

CTV News Edmonton tend la main à la ville de Spruce Grove pour commentaires.

La division scolaire de Parkland a dépêché son équipe d’intervention en cas de traumatisme pour soutenir les élèves et les familles concernés, ainsi que ceux de l’école.



Il s’agit d’une nouvelle en développement. Les informations seront mises à jour dès qu’elles seront disponibles.