2 enfants et 1 adulte morts dans des noyades de rivière le week-end à l’extérieur de Houston, selon les autorités

HOUSTON (AP) – Trois personnes, dont deux enfants, se sont noyées lors d’incidents de week-end distincts alors qu’elles nageaient la nuit près des parcs ruraux de la région de Houston le long de la rivière San Jacinto, selon les autorités.

Un garçon de 6 ans et une fille de 12 ans nageaient dans la rivière vers 21 heures samedi à côté du parc et de la marina Xtreme Offroad lorsqu’ils ont sombré et n’ont pas refait surface, a déclaré le major Jesse Razo du bureau du shérif du comté de Harris.

Le parc est situé à environ 25 miles (40 km) au nord-est de Houston à Crosby.

Le bureau du shérif a déployé une équipe de plongée et un robot avec des capacités de sonar et a localisé deux corps tôt dimanche matin. Les corps correspondaient à la description des enfants disparus, a déclaré Razo.

Les autorités n’ont pas immédiatement communiqué les noms des deux enfants.

« Les familles des enfants sont très bouleversées… Nos condoléances vont à la famille », a déclaré Razo.

Dans une déclaration sur sa page Facebook, le parc tout-terrain a présenté ses condoléances et a déclaré que les enfants n’étaient pas surveillés au moment où ils allaient nager.

« La rivière est déjà un endroit dangereux en soi, sans parler de la nuit et d’être laissé seul comme ces enfants l’étaient », a déclaré le parc.

Dimanche soir, un homme qui nageait dans la rivière près du parc Magnolia Gardens a disparu, selon le shérif du comté de Harris, Ed Gonzalez. L’homme avait essayé de nager jusqu’à une petite île de la rivière et a été vu en train de faire une pause dans l’eau près de l’île lorsqu’il a disparu, ont indiqué les autorités.

Son corps a été retrouvé plus tard dimanche soir. Le nom de l’homme n’a pas été immédiatement publié.

« Même si vous êtes un bon nageur, ce que la famille dit être un bon nageur, vous pouvez avoir des ennuis », a déclaré le lieutenant David Jasper du bureau du shérif.

Le parc Magnolia Gardens se trouve à quelques miles (kilomètres) au nord-ouest du parc tout-terrain.

La mort de samedi des deux enfants faisait partie des quatre décès survenus près du parc tout-terrain au cours des deux derniers mois.

En juin, un homme de 28 ans est décédé après avoir sauté à l’eau alors qu’il tentait de sauver une femme qui était éloignée du rivage. Son corps a ensuite été récupéré.

En mai, un homme de 30 ans est décédé après avoir écrasé son VTT, être allé sous l’eau et ne jamais refaire surface. Son corps a été retrouvé plus tard.

The Associated Press