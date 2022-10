2 en garde à vue, 2 recherchés dans une fusillade mortelle à l’extérieur du lycée

PHILADELPHIE (AP) – La police a nommé deux autres suspects juvéniles dans l’embuscade du mois dernier devant un lycée de Philadelphie qui a tué un jeune de 14 ans et blessé quatre autres adolescents après une mêlée de football.

La police a déclaré qu’elle avait arrêté un jeune de 17 ans et qu’elle recherchait un jeune de 15 ans lors de la fusillade du 27 septembre à l’extérieur du lycée de Roxborough. Les autorités ont annoncé plus tôt qu’elles avaient arrêté Yaaseen Bivins, 21 ans, et recherchaient un suspect de 16 ans.

La police a déclaré que les quatre suspects identifiés jusqu’à présent ont été ou seront accusés de meurtre, de quatre chefs de voies de fait graves, de crimes avec des armes à feu et d’autres chefs d’accusation dans la fusillade. Ils ont dit plus tôt qu’ils recherchaient six suspects : cinq tireurs et un chauffeur.

Les autorités ont déclaré que cinq personnes avaient sauté d’un SUV garé et avaient ouvert le feu sur des adolescents qui s’éloignaient d’un terrain de sport au lycée. Nicholas Elizalde, 14 ans, de la banlieue de Havertown, a été tué et trois autres adolescents ont été blessés et transportés d’urgence à l’hôpital. L’un d’eux a été soigné sur place.

La police a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’Elizalde était l’une des cibles visées par l’attaque.

Quelques heures avant la fusillade, le maire Jim Kenney, un démocrate, a signé une ordonnance interdisant les armes à feu et les armes mortelles des espaces de loisirs intérieurs et extérieurs de la ville, y compris les parcs, les terrains de basket et les piscines. Un juge a interdit à la ville d’appliquer cette ordonnance, se rangeant du côté d’une contestation judiciaire citant une loi de l’État qui empêche toute ville ou comté d’adopter des mesures de contrôle des armes à feu.

The Associated Press